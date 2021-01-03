بعد دمج عدة مواد في كتاب واحد.. وصول مقرر “الدراسات الإسلامية” تمهيداً لتوزيعه على المدارس

بلادي – الرياض :
وصلت المقررات الجديدة للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، بما فيها مقرر “الدراسات الإسلامية” إلى المستودعات تمهيداً لتوزيعها على المدارس، وذلك بعد قرار دمجها في كتاب واحد.
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت في وقت سابق دمج مواد “التربية الإسلامية” لطلاب وطالبات التعليم العام في مقرر واحد باسم “الدراسات الإسلامية”، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
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