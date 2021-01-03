دوت الخليج – مسلط جدي الغفيلي على صفحات الكرم أنت كل العناوين وأنت رمز من رموزه على صدر المجلس أنت الشهم النبيل الذي تربعت فوق السنام نكتب عن أحد رموز المرجله بكامل تفاصيلها جمع كل خصالها وكسب جميع قلوب من يعرفونه شيد في مبنى العز مجلس لفت الأنظار بجماله وإبداع تصميمه وعندما يجتمع جمال المجلس مع سخاء الكرم ويصبح ملفاء للمحبين والأصدقاء والضيوف يكتمل روعته وتكتمل فيه كل الجماليات أبو أحمد الشيخ / بلج بن على بن ثامر العضياني العتيبي

غني عن التعريف

كبير مقام

سخي بماله

مبتسم محياه

قلبه يحتوى الطيب والحب جعل من مجلسه مقام يسمو به كل من زاره ويفتخر بكرمه وحسن استقباله ضيوفه تستقبلهم ابتسامة محياه وتعانقهم مباخر طيب العود الأزرق الذي يفوح بها مجلسه عبارة حياكم الله شعار كان ابو أحمد احتكره زرع الطيب والكرم ودماثة الخلق في أبنائه

وكل أقربائه مجلسك عامر على العز والكرم وقلبك عامر بالحب والتسامح لك من كل محبيك التهنيئه على افتتاح هذا المجلس الذي وأن اعجب الكثير بجماله فالمؤكد أن جمال الكرم الذي تحمله في طبعك وصفاتك هو زيادة جمال لهذا المجلس دمت بخير ودام لك الخير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلسك مدهال كرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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