ميدان الفروسية بالأحساء يقيم حفله الحادي عشر بحضور مدير الميدان الأستاذ فؤاد الجلال

دوت الخليج – حسين الحبيب

الأحساء 018 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 2 يناير 2021 م

أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم السباق الحادي عشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ، بحضور كريم من مدير إدارة ميدان الفروسية الجديد الأستاذ فؤاد بن محمد الجلال ونائبه الأستاذ بدر العبلان وأعضاء الإدارة و الضيوف وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .

وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الشوط الأول الأولى 1200 متر ومسافة الشوط الثاني و الثالث والرابع 2000 متر ومسافة كل من الشوط الخامس الى الشوط الثامن 1600 متر،

جاءت نتائجها كما يلي :

– الشوط الأول حصن إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فاز بالمركز الأول الجواد ( يزعم ) للمالك: جعفر المحمد و المدرب: عبدالله المحمد و الخيال: عبدالله الخميس في وقت قدره : 1:26:94، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ ميراث 3/ وجاد 4/ اذكروني ،

– وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد ( ينهاك ) للمالك: محمد الزين والمدرب: سعد الزين و الخيال : مهدي الحبيل في وقت قدره : 2:23:03 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ تدي 3/ كحيل العناية 4/ القريف ،

– وجاء في الشوط الثالث إنتاج السعودية وربحت من ( 1-3 ) عمر +5 حصل على المركز الأول الجواد ( شهبان ) للمالك و المدرب : سعيد الموسى الخيال: جعفر المرهون في وقت قدرة : 2:32:63 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ لعيون عمر 3/ بسيطا 4/ مساهج ،

– فيما جاءت نتائج شوط الكأس الشوط الرابع إنتاج السعودية لجميع الدرجات فقد حصل على الكأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الجواد ( شعبان ) للمالك: ناصر و المدرب: عواد البراهيم والخيال: محمد الحبيل في وقت قدرة : 2:28:23 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ رتاب 3/ نكال 4/ مدرك الخير ،

– وأما الشوط الخامس حصن إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4 سنوات حصل على المركز الأول الجواد ( الوري ) ‏للمالك: أحمد القاضي والمدرب: أحمد البصري والخيال: عبدالعزيز القاضي في وقت قدره : 1:56:88 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ معول 3/ راقي الخيل 4/ وسيع البال ،

– وفي الشوط السادس أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر +3 فقد حققت المركز الأول ( الحريرية ) ‏للمالك: سعود الودعاني و ‏المدرب: مطلق الودعاني و الخيال: سليمان الحديبي ‏في وقت قدره : 2:01:38، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ درة سلام 3/ دانة الوعد 4/ تنخاك ،

وفي الشوط السابع مفتوح الخيل العربية إنتاج الوطن + مستورد مواليد 2018 فقد كسب كأس الشوط دعم ميدان الفروسية بالأحساء الجواد ( مزيون الروابي ) ‏للمالك: عادل القصيبي و‏المدرب: عبدالرحمن القصيبي و ‏الخيال: بشير المرداسي في وقت قدرة : 2:14:15 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ مطلاق 3/ وقاد الخالدية 4/ فواز القصيعة 5/ سمرة الوسام ،

فيما جاء الكأس الثاني من دعم ميدان الفروسية بالأحساء في الشوط الثامن إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح عمر +5 من نصيب الجواد ( شبل مدارك ) ‏للمالك و المدرب : كمال الهلال و‏الخيال: عبدالله الحميد ‏في وقت قدره : 1:59:13 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2/ متناغم 3/ منتبه 4/ مجاريه 5/ العميل .