نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السماح للمرأة بتغيير اسمها بدون إذن ولي الأمر هل صحيح؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة السماح للمرأة بتغيير اسمها بدون إذن ولي الأمر، بعض الأفراد يواجهون مشكلات بسبب أسمائهم أو ألقابهم ومع الوقت يرغبون بشدة في تغيير ذلك الاسم، فنجد أنه بمجرد الوصول إلى السن القانوني يتجه ذلك الفرد لتغيير اسمه وأكثر تلك الفئات هي النساء، إذ أن الكثير منهن يرغبن بشدة في تغيير الاسم ولكن تلك الخطوة في السابق كانت تتطلب وجود ولي الأمر وإذنه، ولكن تم تغيير ذلك الشرط بأنه يمكن تغيير الاسم دون ولي الأمر وفقًا لقواعد وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع توافر الشروط المطلوبة لتحقيق ذلك الطلب وهو تغيير اسم المواطن.

تغيير اسم المرأة بدون إذن ولي الأمر

سمحت وزارة الداخلية بتغيير اسم المرأة بدون ولي الأمر، وذلك بزيارة إدارة الأحوال المدنية أو أحد الفروع، ولكن قبل ذلك يجب حجز موعد في الإدارة بشكل إلكتروني وطلب موعد مراجعة مكتب حتى يتم مراجعة الإجراءات المطلوبة وفقًا لحالة الشخص المقدم.

شروط تغيير اسم بدون ولي الأمر بالسعودية

وقامت وزارة الداخلية بوضع بعض الشروط الهامة حتى يتم السماح بتغيير اسم الشخص بدون إذن ولي أمره سواء كان ذكر أم أنثى وتلك الشروط:

على الفرد أن يتخطى عمر 18 عام حيث تم رفع العمر بعدما كان 15 عام فأصبح السن القانون في تلك الحالة هو 18 عام ليتمكن الفرد من تغيير اسمه بدون ولي الأمر. أن يكون تغيير الاسم هذه المرة هو المرة الأولى ولم يسبق تغيير الاسم من قبل، أو يكون راغبًا في عودة اسمه القديم من جديد.

وعند توافر تلك الشروط يمكن حينها رفع طلب تغيير الاسم للفرد بسهولة بدون ولي الأمر، وفي حالة كان عمر الفرد 15 عام ولم يتخطى عمر 18 يمكنه تغيير اسمه في حالة وجود تفويض من الوالدين من خلال المنصة الإلكترونية المختصة بذلك، أو بإقرار من الوالدين، أو تغيير الاسم من خلال الولي الشرعي للفرد على أن يتم مراعاة شروط تغيير الاسم للمادة 15 والمادة 115 في القانون.