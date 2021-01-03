نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على المساعدة المقطوعة ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على المساعدة المقطوعة ٢٠٢١، برنامج المساعدة المقطوعة أحد برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين معدومي ومحدودي الدخل حتى تقلل من خلال الفقر والعوز وتم إنشاء البرنامج من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، كما أن البرنامج يساعد المطلقات والأرامل وكبار السن، ويبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين القانطين بالمملكة عن طريقة الحصول على تلك المساعدات وعن طريقة صرفها، كما يتساءل الأشخاص المستفيدين من الدعم عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة، ومن خلال موضوعنا سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المعلومات المتعلقة بتلك النوع من المساعدات، تابعونا.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط والضوابط التي من خلالها يمكن للشخص من الحصول على دعم المساعدة المقطوعة، وتلك الشروط هي:

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على الدعم سعودي المنبع.

عدم تجاوز راتب المتقدم الحد الأدنى الذي يمنع صرف المساعدة المقطوعة.

للأشخاص الذين يتقاضون راتب آخر غير معاش الضمان الاجتماعي سوف يقومون بصرف معاش راتب الضمان الإجتماعي مرة واحدة كل عام.

يصرف الدعم للنساء الأرامل أو المطلقات أو وكبار السن.

يتم صرف ٣٠ ألف ريال سعودي كحد أدنى للمساعدة المقطوعة، ويتم صرفها حسب الدخل الشهري للأسر المستفيدة من الدعم، كما أنها توزع حسب عدد أفراد الأسرة

ألا يكون الشخص الراغب في الحصول على الدعم ممن يمتلكون عقارات أو أراضي زراعية.

طريقة استعلام المساعدة المقطوعة

للأشخاص الراغبين في الاستعلام عن المساعدات المقطوعة يمكنهم القيام بذلك باستخدام رقم الطلب، أو رقم الهوية الوطنية، أو من خلال السجل المدني، وذلك عبر الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وذلك التسهيل على المواطنين ويمكنهمالاستعلام من المول دون حاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الإجتماعي منع الاختلاط والتكدس التي تحدث في المقار الحكومية، ومن خلال ذلك الرابط يمكن للجميع الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة، ويمكن ذلك من خلال الخطوات الآتية: