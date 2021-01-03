نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب، توجد عدة خدمات الفرع الإلكتروني وأيضًا توحد آلية وطريقة إلكترونية يمكن عن طريقها أن يتم تسديد فاتورة شركة المياه الوطنية، وأيضًا عن طريق الآلية الإلكترونية فإنه يمكن أن يتم تقديم جميع البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني وخاصةً بعد أن يتم عمل بعض التحديثات من خلال الموقع الرسمي للشركة.

كيفية تقديم شكوى إلى شركة المياه الوطنية

قامت شركة المياه الوطنية بإنشاء موقع يمكن من خلاله تقديم شكاوى إلى شركة المياه الوطنية وأيضًا يمكن من خلاله أن يتم التسجيل الإلكتروني إلى شركة المياه الوطنية.

وأيضًا يمكن أن يتم فتح حساب المستخدم من عملاء الشركة سواء كانوا مقيمين في المملكة العربية السعودية أو كانوا مواطنين سعوديين، بالتالي يمكن أن يتم سداد جميع مستحقات فاتورة المياه الوطنية في وقتها وعدم حدوث تأخر لتلاشي توقيع غرامات تأخير أو حدوث زيادة في عدد الفواتير الغير مسددة.

كيفية التسجيل في موقع شركة المياه الوطنية

كانت قد أشارت شركة المياه الوطنية عن كيفية تقديم شكاوى عبر الموقع الرسمي لهيئة المياه الوطنية وأعلنت أنها من ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة لجميع العملاء.

كما أن الشركة تقوم بتوفير إمكانية الإطلاع على جميع الشركات المؤهلة لإجراء عمليات الكشف عن جميع التسريبات والإصلاح، وهذه الخدمات من أهم الخدمات التي تساعد في زيادة قيمة فواتير المياه الشهرية وذلك إذا حدث وجود تسريب غير مرئي، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية: