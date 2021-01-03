رئيس غرفة الأحساء يتبرع بمئة ألف ريال لصالح مركز العناية بالمصاحف في الأحساء،

دوت الخليج _ جواهر محمد

في بادرة كريمة وحراك خيري تبرع رجل الأعمال الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس غرفة الأحساء بمبلغ مئة ألف ريال لصالح مركز العناية بالمصاحف في الأحساء، ومن جانبه ثمن مجلس إدارة المركز هذا التبرع السخي من رئيس الغرفة، والذي سيدعم مناشط المركز ويعزز إنتاجيته، ومن جانبه قال المدير التنفيذي للمركز يوسف الجبر إن تبرع الأستاذ عبداللطيف العرفج امتداد لأعماله الخيرية ومبادرة أسرته الكريمة التي نظمت مؤخراً حملة لجمع المصاحف التي تتطلب العناية والترميم وانتهت بما يزيد عن أربعة آلاف مصحف فجزاهم الله جميعاً كل خير.

الجدير بالذكر أن المركز برغم من عمره الا انه حقق العديد من المنجزات ومن أبرزها

استقبل أكثر٠٠٠/ ١٥٠٠مليون وخمسمئة ألف نسخة، وقد تم معالجة ما يقرب من ٥٠٠٠٠٠٠ ألف نسخة من مختلف الأحجام تم توزيعها داخل المملكة وخارجها،

ففي الداخل جرى التوزيع في المساجد والجوامع وحلق التحفيظ والمدارس

والدوائر الحكومية ومصليات الشركات، وعلى المواطنين والمقيمين الذين يأتون للمركز بنسخ خاصة بهم فيتم ترميمها وتجليدها ثم إعادتها لهم،

كما تم التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لشحن آلاف المصاحف إلى الدول العربية والإسلامية مثل مصر والسودان والأردن واليمن وأندونيسيا وتشاد وتوجو، ومن الدول الأخرى الفلبين وألمانيا وفرنسا.

يبلغ الإنتاج اليومي من

٨٠ إلى١٠٠ نسخة،

ويبلغ الإنتاج الشهري من ٢٥٠٠ إلى٣٠٠٠ نسخة،

والإنتاج السنوي من ٣٦٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠ نسخة.

هذا وقد أهاب د. الجبر بالميسورين بالوقوف مع المركز ودعمه وتبني مشاريعه الخيرية.