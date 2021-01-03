سعادة وكيل محافظة الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الإعلام الرياضي التابع لهيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء

دوت الخليج : الأحساء_ جواهر محمد

استقبل سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري بمكتبه بمقر المحافظة اليوم الأحد مجلس الإعلام الرياضي التابع لمكتب هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء بحضور مدير مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء الأستاذ عادل بن سعد الذكر الله ورئيس مجلس الإعلام الرياضي الأستاذ جاسم بن احمد الجاسم ونائبه عماد السلمان وكلاً من الأعضاء: صادق الحرز وعبدالله الغزال ومحمد الضيف و أحمد الجاسم

ورحب الجعفري بأعضاء المجلس وبارك لهم خطوة تأسيس المجلس مشيرًا إلى أن الإعلام الرياضي له تأثير بالغ لدى شريحة كبيرة من المجتمع في المملكة بشكل عام وبمحافظة الأحساء بشكل خاص لاسيما وأن الأحساء تمتلك عدد كبير من الأندية التي تبرز في العديد من الألعاب وليس فقط على مستوى كرة القدم وهي بحاجة فعلاً لتسليط الضوء عليها وعلى المواهب الرياضية مثمناً خطوة تأسيس مجلس الإعلام الرياضي والذي يقع على عاتقه حمل كبير في إثراء محتوى الإعلام الرياضي

من جانبه قدم الأستاذ عادل الذكر الله و الأستاذ جاسم الجاسم شكرهما وتقديرهما لسعادة وكيل المحافظة الأستاذ معاذ الجعفري على استقباله ومباركته للمجلس والتي ستكون خطوة مهمة لانطلاق برامج المجلس وأعماله.