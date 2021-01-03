نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح الأسباب الرئيسية لإيقاف الدعم وصدور أهلية دفعة يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يحذر المستفيدين، وذلك ضمن بيان جاء خلال مساء يوم الأربعاء الموافق 30 من ديسمبر 2020، وأكد أن الأخطاء تعرض المستفيد من التوقف عن الحصول علي الدعم من برنامج حساب المواطن، وأوضح البرنامج بحسب قناة “الإخبارية”، أن عدم تصحيح البيانات وتجاوز فترة الاعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم يؤدي لإيقاف حسابات المستفيدين والحرمان من الدعم المستحق، وقام البرنامج بتطبيق التعديل لضوابط الدعم التي تشمل الفرد المستقل، وتم تعليق التسجيلات المرسلة بالبرنامج للمستفيدين الجدد كما تم تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

صدرت نتائج أهلية حساب المواطن دفعة يناير 2021، وذلك مساء يوم السبت الموافق الثاني من الشهر الميلادي بالعام الجديد، ويمكنكم التحقق من الأهلية بكل سهولة عن طريق الرابط المرفق بالمنشور، كما يمكنكم الآن التعرف علي الأسباب التي قد تؤدي لإيقاف الدعم نتيجة عدم التحديث، كما يمكنكم استخدام حاسبة المواطن للحصول علي المرجو منها ومعرفة قيمة دعمكم.

أخبار حساب المواطن

أتضح لنا بالفيديو التالي كما جاء عبر قناة الإخبارية، أن عدم تصحيح بيانات المستفيدين وانتهاء المدة المحددة للاعتراض تعرضك للتوقف عن الدعم وذلك نتعرف عليه خلال الفيديو القادم.

قال البرنامج: إن سبب انخفاض قيمة التعويضات يعود إلى تعديل ضوابط الدعم بالبرنامج، ويجب استحقاق الدعم، وانطباق شروط أهلية حساب المواطن الآتية علي المواطنين للتمكن من الحصول علي الدعم:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

الأشخاص حاملي بطاقات التنقل يتم استثنائهم.

وجوب إقامة المستفيد من الدعم إقامة دائمة بالمملكة.

وجوب إقامة المستفيد من الدعم إقامة دائمة بالمملكة. أبناء السيدة السعودية إذا كان الزوج غير سعودي يتم استثنائهم.

يجب أن يكون المستفيد داخل المملكة، ولم يكن خارجها لمدة ثلاثة أشهر بالعام.

إلا يكون المستفيد من الدعم مقيم في أحد دور الإيواء الحكومي، أو أحد السجون.

أن توافق كافة بيانات المتقدم مع جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بحساب مواطن.

صرف دفعة حساب المواطن يناير 2021

قبل صرف الدفعات، نعلمكم أنه تحدث البعض عن انخفاض القيمة الكلية للتعويضات، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة المعيشة وغيرها من الأمور، حيث كانت القيمة الكلية المصروفة 2.7 مليار ريال سعودي بالدفعة الثامنة والعشرين، وخلال الدفعة 37 تم صرف قيمة التعويضات 1.8 مليار ريال سعودي، وكان سبب ذلك لتعديل ضوابط الدعم بالبرنامج والتي كانت تشمل الفرد المستقل.

قام مسؤولي برنامج حساب المواطن، قبل صرف دفعة شهر يناير 2021، بدعوة المستفيد المستقل من أجل أن يقوم برفاع واحد من الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار .

صك ملكية السكن.

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وذلك شرط أساسي من أجل استمرارية الدعم، مع التأكد أن الدعم سيتم صرفه في موعده الرسمي يوم 10 من الشهر ما لم يوافق ظروف تجعله يتقدم أو يتأخر.