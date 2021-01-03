نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية السعودية تعلن شروط الدخول إلى المملكة بعد قرار استئناف الرحلات الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية أعلنت عن استئناف الرحلات الدولية للمسافرين و شروط الدخول إلى المملكة بعد قرار السماح باستئناف كافة الرحلات الدولية الجوية، والدخول من المنافذ البحرية والبرية، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 اعتباراً من الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض.

حيث أعلنت الداخلية السعودية بأن قرار السماح بعودة الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية قد جاء بناء على التقرير الذي رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بانتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية التي تتعلق بانتشار نوع جديد من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تعرف باسم الموجه الثانية من موجات فيروس كورونا المستجد والتي يصفها القائمين بالمجال الصحي بأنها أشد شراسة وفتكاً من الموجة الأولي.

شروط الدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البحرية والبرية بعد قرار استئناف الرحلات الدولية:-

شروط الدخول إلى المملكة عبر منافذها الثلاث الجوية والبحرية والبرية، بعد استئناف الرحلات الدولية مرة أخري اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 من الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث تضمن بيان وزارة الداخلية شروط الدخول إلى المملكة بعد استئناف الرحلات الدولية للمسافرين مرة أخرى من مختلف دول العالم وذلك كما يلي:-

* الأفراد غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا أو من أي دولة تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، يكون الدخول إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية مشروطاً بأن يقضى الراغب فيهم الدخول إلى المملكة مدة لا تقل عن 14 يوم خارج الدولة التي يوجد فيها انتشار للنوع الجديد المتحور من الفيروس قبل دخول إلى المملكة، بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص الPCR بعد انقضاء تلك المدة، على أن يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

* المواطنين والأفراد المسموح لهم بالدخول إلى المملكة في الحالات الإنسانية والضرورية والقادمين من دول ينتشر بها النوع الجديد المتحور من الفيروس يتم وضعهم تحت الحجر الصحي في منازلهم وتحت المراقبة لمدة 14 يوماً، مع ضرورة إجراء فحصين بتقنية PCR الفحص الأول بعد الوصول إلى أرض المملكة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة، والثاني يكون قبل انتهاء فترة الحجر في اليوم الثالث عشر.

* الدول التي سجلت فيها وجود حالات إصابة من النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا يتم حجر القادمين منهم في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام مع ضرورة القيام بإجراء فحص PCR قبل انتهاء مدة الحجر في أخر يوم وهو اليوم السادس.

* باقي الدول التي لم تسجل فيها حالات إصابة من النوع الجديد يتم العمل بالإجراءات الاحترازية المتبعة بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام أو ثلاثة أيام مع إجراء فحص PCR.