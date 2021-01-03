نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديونيه موبايلي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن ديون موبايلي ، يأتي رقم الهوية الخاص بها من الخدمة التي يطلبها مشتركو موبايلي لخدمات الاتصالات اللاسلكية في المملكة العربية السعودية ، حتى يتمكن المشترك من فهم قيمة الفاتورة المطلوبة للدفع ورقم الفاتورة والمعلومات التفصيلية لكل فاتورة. قدمت موبايلي هذه الخدمة لعملائها بشكل مجاني تمامًا من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، حيث يمكن للمشتركين التحقق من فواتيرهم في أي وقت وفي أي مكان.

شركه موبايلي للاتصالات

شركة موبايلي لخدمات الاتصالات هي إحدى شركات الاتصالات الشهيرة في المملكة العربية السعودية وهي ثاني شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية بعد مؤسسة الاتصالات السعودية (stc). حصلت موبايلي على ترخيص لتنفيذ شبكة جوال ثانية في المملكة العربية السعودية عام 2004. منذ تأسيسها ، عملت الشركة جاهدة لتزويد المشتركين بأفضل الأسعار والخدمات لجذب المزيد من العملاء في سوق الاتصالات السعودي ، وهو أحد الأسواق التي تجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات. أطلقت موبايلي خدمتها الأولى في عام 2005. وخلال الأشهر القليلة الأولى من إطلاقها ، تجاوز عدد مشتركيها المليون مشترك ، وهي من الشركات التي خطت خطوات ثابتة في اتجاه أفضل ، وجذبت العديد من المشتركين. تقدم موبايلي العديد من الخدمات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية والإنترنت ، وتوفر لمشتركيها العديد من الأنظمة التي تناسب الاحتياجات الفردية للمشتركين.

خطواط الاستعلام عن مديونية موبايلي برقم الهوية

انتقل لصفحه فاتوره الهاتف المحمول https://www.mobily.com.sa/wps/portal/previous-bills/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLSzdnT28vA28DEJ8zQ0cnU3MvJ0tTY0Ngs30gxOL9AuyHRUBcApp2Q!!/

تحديد نوع الهوية سواء أكانت هوية وطنية أم إقامة.

اكتب رقم الهوية.

اكتب الرقم السابق.

اكتب رقم الاتصال.

انقر فوق “أنا لست برنامج روبوت”.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

خطواط تقديم الشكاوي

تؤمن موبايلي بحق العملاء في تقديم شكوى عند مواجهتهم أي مشاكل أثناء استخدام خدمات اتصالات موبايلي ، ولهم الحق في استعادة الحق في الحصول على خدمات عالية الجودة عندما ترتكب الشركة أو أحد ممثليها أخطاء للعميل ، ويمكن للشركة معرفة سبب المشكلة و أبقه مرتفعا. حل بسرعة. قامت الشركة بتخصيص قسم خاص للشكاوى على موقعها الإلكتروني ، يمكن من خلاله للمشتركين اتباع الخطوات أدناه لتقديم الشكوى:

من هنا الى موقع موبايلي.

انقر فوق رمز “شخصي” في الصفحة الرئيسية.

“شكاوى” للخدمات المقدمة في موقع الاختبار.

أدخل رقم الهوية.

تحديد نوع الهوية.

اكتب رقم الهاتف المحمول

اكتب رقم الهاتف المحمول ، اضغط على أيقونة “إرسال” لاستلام رمز التحقق الخاص بالهاتف المحمول عبر الرسائل القصيرة ، ثم اكتب رمز التحقق في المكان المخصص للتحقق من المشترك ، ثم اكتب الشكوى وأرسلها إلى قسم خدمة العملاء بالشركة من أجل التواصل مع العميل لإبلاغه بالعملية المنجزة بشأن الشكوى أو الحصول على مزيد من البيانات وإبلاغه بالإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة.

في هذه المرحلة وصلنا إلى خاتمة هذا المقال ؛ ومن خلاله تعرفنا على الاستفسارات حول ديون موبايلي برقم الهوية ، كما تعرفنا على أهم الخدمات التي تقدمها شركة موبايلي للاتصالات في المملكة العربية السعودية وطريقة الشكوى.