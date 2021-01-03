نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3/1/2021 وارتفاع في جميع الأعيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في السعودية، من الموضوعات ذات البحث العالي خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، نظراً لاهتمام الكثيرين بتقديم الهدايا من الذهب احتفالاً بالعام الجديد، ويحتل الذهب السعودي مكانة كبيرة لدي المواطنين السعوديين، وخاصةً النساء لاستخدامه في الزينة والتباهي باقتنائه، كما يتخذه البعض كوسيلة لادخار أموالهم الفائضة عن احتياجاتهم، واليوم نستعرض معكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني”.

أسعار الذهب اليوم الأحد 3/1/2021 في السعودية

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, January 03, 2021 04:36 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 229.05 ريال $61.06 سعر الذهب عيار 22 209.96 ريال $55.97 اسعار الذهب عيار 21 200.42 ريال $53.43 اسعار الذهب عيار 18 171.79 ريال $45.80 سعر الذهب عيار 14 133.61 ريال $35.62 سعر الذهب عيار 12 114.52 ريال $30.53 اسعار أوقية الذهب 7,123 ريال $1,899 اسعار جنيه الذهب 1,603 ريال $427.44 اسعار كيلو الذهب 229,045 ريال $61,061

أسعار الذهب السعودي

يشهد سعر الذهب السعودي ارتفاعاً اليوم لمختلف الأعيرة بالمقارنة بسعر أمس، وجاء ذلك الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع السعر في العديد من الدول العربية مثل مصر، حيث يتحكم السعر العالمي في تحديد السعر المحلي، وخلال الفترة الأخيرة شهد الذهب حالة من عدم الاستقرار، منذ بدايات 2020 وحتي نهاية العام، ومع دخول العام الميلادي الجديد 2021 تحرك سعر الذهب عالمياً ليصل سعر الأوقية اليوم نحو “1899” دولاً، ليرتفع السعر داخل المملكة ويسجل عيار 21 الأشهر تداولاً “200” ريال.

توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد والمتعاملين على المضاربة بالذهب، أن يرتفع السعر خلال الساعات القادمة بالتزامن مع فتح تعاملات منتصف الأسبوع، كما أن الوضع الحالي من تفشي فيروس كورونا “الموجة الثانية”، وزيادة أعداد المصابين واحتمالية الغلق لمختلف الدول الكبري الاقتصادية، فهذا يجعل التفكير في طريقة أمنة للاستثمار دون مخاطر، فنجد المستثمرين يتجهوا نحو التعامل على الذهب والمضاربة في البورصات العالمية لجني الأرباح، مما يزيد من السعر بصورة كبيرة بين الحين والآخر.

أسباب تغير سعر الذهب