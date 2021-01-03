نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة مديري وزارة الصحة السعودية والطريقة التفصيلية لتسجيل الدخول مع الرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة مديري وزارة الصحة السعودية، والطريقة التفصيلية لتسجيل الدخول على موقع مديري؛ دوما ما تحرص كافة القطاعات السعودية على التطوير ومواكبة التكنولوجيا تيسيرًا على المواطنين وموظفي الدولة بشكل عام، وقد شمل ذلك التطور القطاع الصحي، حيث تم إطلاق خدمة جديدة ( مديرى الصحة )، وتشمل خدمة مديري كافة العاملين بوزارة الصحة، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على ماهية الخدمة وطريقة التسجيل على مديري.

نبذة مختصرة عن ماهية خدمة مديري الصحة.

تُعرف خدمة مديري بكونها خدمة تم إطلاقها من قبل وزارة الصحة السعودية، وذلك بهدف التيسير على الموظفين والعاملين بالوزارة في الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، إلى جانب خدمة مديري قامت الوزارة بإطلاق تطبيقات تتوافق مع أجهزة الأيفون والأندرويد، والتي تسهم في سرعة إنجاز كافة الخدمات عبر الهاتف، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح المختصة أو الإدارات، وللاستفادة من تلك الخدمة لابد من إدراج كافة المعلومات الخاصة بالموظف.

الخدمات المُقدمة من مديري خلال الموقع

يمكن للموظف من خلال الموقع مديري التمتع بالخدمات التالية:-

توفير تعريف الراتب

التقديم بطلب الإجازات على اختلاف أنواعها الاضطرارية، السنوية، المرضية

القيام بمباشرة ما بعد الانتدابات والإجازات

تسجيل الدخول تفصيليًا إلى خدمة مديري وزارة الصحة

يتسني تسجيل الدخول إلى خدمة مديري الصحة من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:-