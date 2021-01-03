شركات تصميم مواقع

تسويق الكتروني

أختلفت طرق الدعاية و التسويق كثيرًا عما كانت علية في الماضى , فأضحت أكثر تأثرًا بالتكنولوجيا الحديثة حتى أن عموم البشر تتواصل و تتعارف و تتاجر عبر التقنيات الحديثة المرتبطة بوسائل التكنولوجيا وهو ما أدى الى نشوء نوع جديد من الشركات الخاصة بالتسويق وهي شركات التسويق الالكتروني , وقد أزدهرت هي أيضًا مؤخرًا كونها تتخذ من تكنولوجيا الانترنت ساحة لها لكي تقوم بأعملها , ولما لا ؟ ما دام الانترنت بكل مواقعة بما فيها الإجتماعية تجتمع فيها ملايين من المستخدمين .

وقد تطورت تلك الشركات كثيرًا وأصبحت تجمع خدمات أخرى متعلقة بالتسويق الالكتروني ولو بطريقة غير مباشرة وتقدم خدمات دعائية وإعلانية مختلفة وكثيرة و بتكلفة تكاد تكون غير مذكورة

أما عن شركات التسويق الالكتروني في السعودية التي تعد من أحد أكبر دول المنطقة العربية والعالم إقتصاديًا وسياسيًا بقيادتها المشجعة على إقتناء التكنولوجيا الحديثة دومًا و وفقًا لروؤية المملكة (2030) التى من المنتظر أن تحقق قفزة نوعية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي فإن تلك الشركات أصبحت من أقوى القطاعات في مجال الدعاية والأعلان والتي لا يمكن الإستغناء عن الخدمات التي تقدمها .

و بناء علية فإن إنتشار تلك النوعية من الشركات خلق تنافسية تأتي في الأساس لمصلحة القطاع الذي يتطلع للتعاون مع تلك الشركات سواء كانت تلك القطاعات ( شركات أو أفراد )

وعن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات في مجال الدعاية و الاعلان ينبغي أن نوضح بعض الخطوط العريضة مما تقدمة افضل شركات التسويق الالكتروني في السعودية في التالي .

تصميم مواقع الكترونية , و ذالك يتضمن إختيار لغة البرمجة المناسبة والقالب الائق و تزويد المالك بلوحة تحكم

تصميم هوية تجارية بألون متوافقه مع طبيعة عمل الشركة أو النشاط عمومًا

تهيئة محركات البحث أو ما يعرف بالسيو ( seo ) ليظهر موقعك في أولى النتائج مما يسهل الوصول الي موقعك

) ليظهر موقعك في أولى النتائج مما يسهل الوصول الي موقعك خدمات المحتوى الفريد , والإبداعي كذالك بكل أشكالة ( مكتوبًا - مصورًا – فيديو – موشن جرافيك )

تفعيل عمل منصات التواصل الإجتماعي أو الأكثر شهرة وإستخدامًا ك ( تويتر – سناب شات – إنستغرام )

إدارة و خدمة عملاء خاصة بمنصات التواصل الإجتماعي مثل إدارة المحتوى و الرد على الرسائل أو التعليقات

تقديم الإستشارات و الدعم الفني اللازم للشركات في كافة مجالات العمل داخل الشركة

تفعيل الدعاية والإعلانات المدفوعة ( google adds ( وأيضًا تلك المتعلقات بالمنصات الإجتماعية و تقديم تقارير عن مدى تقدم العمل و ما تم إنجازة

كل تلك الخدمات لابد و أن تحتاجها يومًا من الأيام لأن التكنولوجيا هي اللغة الرسمية حاليًا في مجالات التجارة و الإقتصاد وهو ما يجعل النمو الإقتصادي أسرع ويعزز الموقف الإقتصادى وقت الأزامات و الأغلاقات خصوصًا في المملكة .

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