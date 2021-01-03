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وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.

 

وذكر الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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