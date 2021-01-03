نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد رخصة القيادة السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة السعودية واحده من أكثر الامور بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي، وخصوصا بعد إصدار قرار زياده قيمة الرسوم اللازمه ل تجديد رخصه القيادة السعودية وذلك بعد القيام ب تطبيق ضريبه القيمه المضافه، كما يمكن لمن يرغبون في تجديد رخصة القيادة المنتهيه القيام بتجديدها بكل سهوله، إما عن طريق زيارة إحدي إدارات المرور، أو عن طريق إستخدام منصه “أبشر” للخدمات.

لذا سنقدم إليكم دليل كافي عن الشروط اللازمه ل تجديد رخصة القيادة السعودية، مع توضيح ما يمكن أن يتعرض له المتاخرين من غرامات أثناء التجديد.

المتطلبات الخاصه ل تجديد رخصة القيادة السعودية

من الضروري قبل البدء في تجديد رخصة القيادة التأكد أولاً من توافر مجموعه من المتطلبات مثل:-

التأكد من سداد كل الرسوم الماليه، إلى جانب التخلص من كافة المخالفات الماليه.

إلى جانب مجموعه من المتطلبات الأخرى التي يجب توافرها ل تجديد رخصة القيادة السعودية ومنها ما يلي:-

التأكد من أن صاحب الرخصة على قيد الحياه. إرسال صوره شخصيه خاصه بصاحب الرخصه الى مكتب الاحوال المدنيه، في حال إذا كان أحد مواطني السعوديه. أما في حال إذا كان من المقيمين بالمملكه العربيه السعوديه فقط، يتم إرسال صوره شخصيه له إلى مكتب الجوازات. كما يجب ألا تتعدى المده المتبقيه في رخصه القياده اكثر من 180 يوم. سداد مخالفات التأخير في حال وجودها. توفر صوره لصاحب الرخصه، و بصمه خاصه به في وزاره الداخليه. التأكد من سداد كافه المخالفات المروريه في حال وجودها.

تجديد رخصه القيادة السعودية من خلال منصة أبشر في خلال دقائق

يجب أولاً انا قبل البدء في الخطوات التي سيتم ذكرها التأكيد على ضروره معرفة، أن هذه الخدمه متوفره للمواطنين المقيمين في السعوديه بالتحديد.

والخطوات كالتالي:-

يجب التسجيل في الموقع الرسمي الخاص بوزاره الداخليه.

ثم تسجيل الدخول على منصة “أبشر” على طريق توفير كل البيانات اللازمه مثل:-

إسم الشخص، وكلمه السر، ورقم الهويه الوطنيه الخاص بصاحب الرخصه مع مجموعه إلي جانب البيانات الشخصيه الاخرى المطلوبه.

التأكد من إرفاق كلمه مرور قوية لتسجيل الدخول.

بعد ذلك سيتم الإنتقال إلي نافذه جديده، اختار منها جمله “الخدمات الالكترونيه”، ثم قم بالضغط عليها

بعد ذلك سيطلب منك إدخال كلمات المرور التي قمت بإختيارها أثناء تسجيل الدخول، ثم قم بإختيار طلب تجديد رخصه القياده السعوديه.

وبعد ذالك ستظهر لك مجموعه من الشروط والتعليمات التي يجب عليك قراءتها بعناية.

بعد الانتهاء من القراءه قم بالضغط علي “تأكيد” حتى يتم الإنتقال الى الصفحه التاليه, وبعدها سيظهر لك صفحه جديده إختار منها تجديد رخصة القيادة الخاصه.

ولكن حتى يتم ذلك بنجاح يجب أن يكون مدى الرخصه المتبقيه لا يقل عن ستة اشهر، ثم سيتم الانتقال الله إختيار عدد سنين الرخصه التي تمتلكها بالفعل، ثم بعد ذلك سيظهر لك صفحه أخرى تضم كل البيانات الشخصيه الخاصه بك، إلى جانب بيانات الرخصه التي تمتلكها؛ حتى تتأكد من صحه هذه المعلومات.

وبعد إختيار عدد سنوات التجديد ، قم بالنزول إلى أسفل الصفحه، ثم قم بإختيار كلمه “تاكيد” .

وفي النهايه ستظهر لك نافذه تحتوي على جمله “تم تجديد رخصتك بنجاح”.

الى جانب عدد من الخيارات المتاحه لإستلام رخصتك،

منها الإستلام عن طريق أحد فروع المرور، أو عن طريق البريد الصوتي السعودي.

غرامة تأخير تجديد رخصه القيادة السعودية

لقد تم وضع عدد من الغرامات المالية في حالة تأخير تجديد رخصه القياده، من خلال وزاره الداخليه في المملكه العربيه السعوديه، ويتم البدء في حساب هذه الغرامه بعد مرور 60 يوم من تاريخ إنتهاء صلاحيه الرخصة.

كما أن هذه الغرامه يسمح تلك بدفعها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء، أما في حالة تجاوز أكثر من ثلاث سنوات، تسقط الرخصه نهائيا، وسيتم توجيه الشخص الى إتباع مجموعه من الخطوات الاخرى لإستخراج رخصة قياده جديده.