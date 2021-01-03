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عمر شويل - جدة نتيجة القبول في طيران الأمن علي الرتب العسكرية 1442 في السعودية، لقد كثر البحث في الأيام الحالية عن نتيجة قبول طيران الأمن العام في السعودية لعام 1442 ، وذلك عقب إعلان الإدارة العامة للقبول والتسجيل التي يتم التقديم عليها من خلال منصة أبشر ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياَ علي نتائج القبول و رابط الحصول علي النتيجة.

نتيجة القبول في طيران الأمن علي الرتب العسكرية 1442



القيادة العامه للطيران الأمن يعد من اهم الأسلحة داخل المملكة العربية السعودية فاتحت لدعم جميع القطاعات الأمنية بداخل المملكة فهي تعمل على فرض النظام و انقاد حياه المفقودين والمحتجزين في عده مناطق مختلفه وتعمل على توفير الأمن والسلامة وتعمل على السيطرة على الحجاج والمعتمرين في موسم الحج والعمرة على مدار السنه مع ضمان امن وسلامه جميع المواقع الوطنية كل واحد بالإضافة إلى تزويد الأطقم التشغيلية أمكانيات دعم المهام التشغيلية

طيران الأمن 1442 في المملكة

نشرت القيادة العامه للطيران الأمن في السعودية إعلان نتيجة القبول للمتقدمين على وظائف (رقيب ،وكيل ،رقيب، عريف، جندي أول، جندي)

والتي يتم من خلال بوابه ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية ويجب علي جميع أن يحضرون في المواعيد المحددة ويجب عليهم إحضار المستندات التالية.

عليه أن يحضر صورتي من الهوية الوطنية مكبره.

واجب إحضار صورتين أيضأ من المؤهلات العلمية ولابد وتكون طبق الأصل.

يجب أحضار 6 صور شخصية ملونه مكشوفه الرأس وهاجي بكتابه الاسم خلف كل صوره.

أما بالنسبة للسائقين يجب عليهم إحضار صوره من رخصه القيادة.

صوره من شهاده التصنيف المهني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للاطمئنان على صحه الفم والأسنان فقط.

يجب كتابه الاسم ورقم المحمول بشكل صحيح على الملف من الخارج.

يجب إحضار اصل الهوية الوطنية وإحضار جميع الأساسات للمطابقة.

إحضار اصل شهاده حسن السير والسلوك.

يجب أيضا طباعه نتيجة اختبارات القدرات العامه للمتقدمين على رتبه جندي أو أجندي أول

الإدارة العامة لطيران الأمن العام

قامت بتحديد مجموعة من الإرشادات الهامة التي يجب إتباعها عند الحضور وهي :

الحضور في الساعة الخامسة والنصف مساء ماعدا يوم السبت الحضور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

ستبدأ الجراءات القبول الساعة السادسة مساءً ماعدا يوم السبت ستبدأ الساعة التاسعة صباحاً .

يجب ارتداء الزي الرياضي .

يجب حلاقة الشعر ماكينة رقم 1.

ممنوع دخول السيارات إلي مقر لجنه القبول والتسجيل .

رابط نتيجة القبول

وفرت القيادة العامة في المملكة الحصول علي مواعيد الحضور علي حسب التخصص . والتي يجب علي الكل الالتزام بها ، ويمكنك الحصول علي النتائج من خلال نتيجة القبول في طيران الأمن 1442