نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفاذ الوطني الموحد 1442 يوضح شرح تفاعلي لكيفية الاستفادة من خدمات ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة النفاذ الوطني الموحد 1442 هي أحد أهم الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث تعمل الحكومة علي توفير جميع السبل التي تنهض بجميع المناحي الحياتية بكل الأمور، ويوفر جدارة النفاذ الوطني ناجز الكثير من الخدمات التي تخدم جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، والوافدين، والعاملين بكافة القطاعات داخل المملكة، كل هذا بهدف التطوير ضمن رؤية 2030 للنهوض بالمملكة العربية السعودية، والسعي إلي هدف المملكة الأسمى وتوحيد كافة الخدمات لخدمة المواطنين والتسهيل علي الجميع وتوطيد الهوية الرقمية.

النفاذ الوطني الموحد 1442 stc

فعلت وزارة العدل بوابة ناجز من خلال منصة النفاذ الوطنى، وكان هدفها هو العمل علي تقديم العديد من الخدمات خلال البوابة الإلكترونية للمملكة، ونتعرف الآن خلال الفيديو التالي علي شرح تفاعلي للتمكن من أكبر استفادة عن طريق خدمات ناجز الإلكترونية.

إن النفاذ الوطني بوابة إلكترونية لإدارة وإصدار الهوية الوطنية للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة النفاذ الوطني الموحد احد المبادرات الوطنية في السعودية من المركز الوطني السعودي، لتقديم الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية باستخدام المعرف الإلكتروني مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وهى أداة للتحقق من الهوية بطريقة رقمية.

خدمات النفاذ الوطني

تقدم البوابة العديد من الخدمات، أهمها نتعرف عليه الآن كالآتي:

تسجيل المستخدمين ذاتياً.

اجراء عملية التوثيق والتصديق للمستخدم.

التسجيل مع مقدمي الخدمات من الجهات الحكومية والخاصة.

تحديث بطاقة الهوية الوطنية عن طريق النفاذ الوطني الموحد عبر الإنترنت.

الدخول على النفاذ الوطني الموحد مع ضرورة مستوى التوثيق.

منصة النفاذ الوطني الموحد تصدق على المعاملات الكترونياً والتوقيع الإلكتروني.

تقدم بوابة النفاذ الوطني الخدمات الذاتية عالية الجودة.

‎رقم النفاذ الوطني الموحد 1442

فعلت بوابة النفاذ كثيراً من طرق التواصل، والتي تساعدك في حل المشاكل الخاصة بك، خلال عملية توثيق الحساب الشخصي الذي يعود لك، أو مشاكل تسجيل دخول بوابة نافذ، وأفضل الطرق للتواصل مع الدعم الفني عن طريق:

إذا كنت تواجهه أي مشكلة من المشكلات الخاصة بتوثيق الحساب الخاص، أو كنت لا تستطيع الدخول إلى الحساب الخاص بك على بوابة نفاذ، فيمكن أن تتواصل مع الدعم الفني من خلال عدة طرق منها:

رقم النفاذ الوطني الموحد: 8001245556.

بريد منصة النفاذ الوطني: [email protected]

النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول بالخطوات

تستطيعون الآن بكل سهولة إجراء تسجيل دخول النفاذ الوطني بالمملكة، من أجل إجراء كافة الخدمات المقدمة إليكم خلال رابط منصة النفاذ الوطني الموحدة، ويتم التسجيل والاستخدام عن طريق الخطوات التالية:

يتم الدخول إلي رابط موقع النفاذ الوطنى.

اختيار الخدمة المراد السير بها مثل (إنشاء حساب جديد، إعادة تعيين أو تحديث الرقم السري للبطاقة، إعادة تعيين كلمة المرور، التسجيل في خدمات النفاذ الوطني).

يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة.

يتم حفظ البيانات للنظام.

تعرفنا معكم علي أخر أخبار المنصة الإلكترونية من جدارة، والتي يمكنكم استخدامها عبر أبشر للحصول علي فرصة تغير رقم الجوال بخصوص منصة النفاذ الوطني الموحد 1442 هـ.