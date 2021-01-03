نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الصحة لحملة البكالوريوس بكافة التخصصات 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الصحة لحملة البكالوريوس بكافة التخصصات 1442 ، لقد ازداد البحث في الأيام الماضية عن الوظائف الجديدة التي قامت وزارة الصحة بتحاتها لحملة المؤهلات العليا والبكالريوس ، و من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن ما هي الوظائف الموجودة في وزارة الصحة ، و ما هي المجالات و التخصصات المطلوبة للعمل في وزارة الصحة السعودية ، فقد قامت الوزارة بعرض اكثر من 2800 وظيفة في مجالات مختلفة للطلبة الخريجين أصحاب المؤهلات العليا

وظائف وزارة الصحة لحملة البكالوريوس بكافة التخصصات

قامت وزارة الصحة السعودية بالعلان عن وجود اكثر من 2800 وظيفة لخريجي البكالريوس في التخصصات المختلفة ، وقد قامت الوزارة بدء التسجيل لطلبات التوظيف للتخصصات غير تخصصات الطب والصيدلة فا التخصصات المطلوبة متعددة وتشمل الكثير من الخدمات المدنية والتشغيل الذاتي للتعيين في الكثير من المجالات الموجودة في السعودية ، و من هذه التخصصات الموجودة والمطلوبة كلالاتي :

(أشعة – وبائيات – علاج نفسي -طب طوارئ -تغذية علاجية – بصريات – تصوير ثدي – مناظير باطنه – صيدلة – تعقيم طبي – جودة صحية – علاج جبائر – تغذية كاملة – مختبر – تقنية كلي -باطنة – علاج طبيعي – تقنية أسنان – تخطيط مخ وأعصاب )

وظائف وزارة الصحة في الهندسة والتقنية

قامت أيضآ وزارة و الصحة السعودية بإتاحة ما يقارب علي اكثر من 600 وظيفة مختلفة في مجال الهندسة والتقنية وذلك من اجل التعيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، وكانت الوظائف المطلوبة كالاتي :

مطلوب مهندس ميكانيكي

مطلوب أخصائي حاسب ألي

مطلوب أخصائي شبكات

مطلوب مختص في امن المعلومات

مطلوب مهندس كهرباء

مطلوب مصمم نظم

مطلوب محلل للبيانات

الشروط المطلوبة للحصول علي الوظيفة في وزارة الصحة



قامت وزارة الصحة بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في الفرض لكي يجب الموافقة للحصول علي الوظيفة ، وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يجب أن يكون حاصلا علي مؤهل عالي يتناسب مع الوظيفة المقدم عليها ولا يشترط الخبرة المسبقة يجب إحضار الشهادة الجامعية وموجود بها التقدير التراكمي لجميع سنين الدراسة في حالة الحصول علي المؤهل خارج المملكة يجب عمل المعادلة في لجنه المعادلات في حالة الخبرات يجب إحضار شهادة الخبرة السابقة يجب إحضار شهادة الامتياز مسجلة في بطاقة التسجيل المهني

كيفية التقديم علي وظائف وزارة الصحة السعودية

هناك عدة خطوات يجب فعلها لكي يتم تقديمك بشكل صحيح علي الوظائف الخاصة في وزارة الصحة ، يجب عليك الدخول علي الموقع الرسمي للتقديم علي الوظائف ، ثم بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول علي الموقع و الضغط علي كلمة وظائف وملئ كافة البيانات المطلوبة.