نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التقديم على التمويل الشخصي مباشر الأفراد من مصرف الراجحي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على التمويل الشخصي مباشر الأفراد من مصرف الراجحي 1442، خدمة متاحة من مصرف الراجحي وتعد أكثر الامور بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي، ويعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، حيث ان هذة الخدمة تسمح للعميل بسرعة وسهولة التصرف فى الخدمات المالية الخاصة به، وتتميز خدمة التمويل الشخصى مباشر الأفراد انها متطابقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتكون هذة الخدمة متاحة عن طريق الخدمات الإلكترونية التى يقدمها مصرف الراجحى دون الحاجة إلى لزيارة أي فرع من فروع بنك الراجحي .

خطوات التقديم على التمويل الشخصي مباشر للأفراد

لكى يتمكن العميل من التقديم على التمويل الشخصى مباشر للأفراد الذى يرغب فيه من بنك الراجحي عليه بإتباع خطوات سهلة وسريعة، وتكون الخطوات ما يلي :

عليك بالدخول لصفحة الرسمية الإلكترونية لبنك الراجحي . أن يقوم العميل بالنقر على أيقونة مباشر للأفراد . إضغط على زر التسجيل فى الخدمات الالكترونية . ادخل اسمك وكلمة السر فى الأماكن المخصصة بكل دقة . على العميل الضغط على زر تسجيل . ستصلك رسالة بها رمز التأكيد الخاص بك من قبل بنك الراجحي . ادخل رمز التأكيد ثم أنقر على كلمة التالى . سيظهر للعميل انه تم التسجيل فى مباشر للافراد بنجاح .

شروط التقديم على التمويل الشخصى مباشر للأفراد

وضع بنك الراجحي مجموعة من الشروط يجب توافرها فى العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصى مباشر الأفراد، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لا يزيد عن 60 عام .

أن يكون العميل على رأس عمله مدة لا تقل عن شهر بالنسبة للقطاع الحكومى، ومدة 3 أشهر فى القطاع الخاص .

يشترط على العميل المتقدم تحويل راتبه على بنك الراجحي .

أن يقدم العميل خطاب بقيمة الراتب من خلال جهة العمل.

ومن ضمن شروط بنك الراجحي فى الحصول على التمويل أن يكون مبلغ التمويل المطلوب لايقل عن ألفان ريال سعودي .

ما هي خدمة مباشر للأفراد من مصرف الراجحي

يهتم مصرف الراجحي الذي يملك الكثير من الفروع فى المملكة السعودية، بتقديم الخدمات الحديثة لعملائه ويسعي دائما إلى تطويرها بما يتماشى مع احتياجاتهم، وتبعا لما يقدمة مصرف الراحجي من خدمات متطورة قدم خدمة مباشر للأفراد، وتكون هذة الخدمة عبارة عن مجموعة من الخدمات البنكية التى يسمح بتنفيذها بنك الراجحي من خلال موقعه الإلكتروني بكل سهولة ويسر، وسعيا من مصرف الراجحي فى توفير الوقت والمجهود على جميع عملائه فى كافة أنحاء المملكة .