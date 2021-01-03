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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف ستكون الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021-1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة ما هو شكل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021 ، أحد أكثر الأسئلة توجيهات من الطلاب والطالبات إلى وزارة التعليم وشاهدنا مؤخرا الكثير من التساؤلات والتعليقات بخصوص آلية التعليم بالترم الدراسي الثاني ، وهل من الممكن أن يستمر عن بعد أم أنه سيعود إلى المدارس الحضورية، وتزامنت هذه الأسئلة مع اقتراب نهاية العطلة الدراسية في منتصف العام الدراسي، حيث يتخوف قسم من الطلاب والطالبات من استمرار التعليم عن بعد، بعكس القسم الآخر الذي بات معتادا على التعليم عن بعد ويريد استمرار العملية التعليمية إلكترونيا وبدون الحاجة ذهابه إلى المدرسة والمقرات التعليمية، ونحن بدورنا سنستعرض لكم آخر التصريحات التي أدلى بها الدكتور حمد آل شيخ بخصوص بداية الفصل الدراسي الثاني وشكله، وما هي آخر التوقعات.
الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021
أجاب الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم عن تساؤلات الطلبة بما يخص التعليم في الفصل الدراسي الثاني ، وقد أكد الوزير أن القرار لم يصدر بعد، مبينا أن الوزارة تعمل على صياغة قرار نهائي بخصوص التعليم الالكتروني وهل سيستمر أو لا، وأضاف بالوقت نفسه أن التعليم الالكتروني شكّل قفزة كبيرة على مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن وجهة الوزارة حول الفصل الدراسي 1442.
تقويم السنة الدراسية 1441-1442 وما تبقى من مواعيد
- التقويم الدراسي 1442 بعد انتهاء إجازة أو عطلة منتصف العام يبدأ الفصل الدراسي مع بداية الشهر الهجري القادم جمادى الآخر، وسيكون بالتحديد يوم الرابع منه، في حين يصادف هذا اليوم على التاريخ الميلادي 17 يناير من سنة 2021
- بعد أكثر من 100 يوم ستكون بداية إجازة العيد والتي تصادف يوم 17 من الشهر الهجري رمضان، والذي يصادف يوم 28 من شهرإبريل 2021
- بعد انتهاء الإجازة الخاصة بعيد الفطر السعيد سيعود الطلبة إلى دراستهم بتاريخ 6 شوال الموافق للسابع عشر من الشهر الخامس الميلادي مايو 2021
- تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني الحادي عشر من شهر شوال يصادف الأسبوع الثالث من شهر مايو 2021 وبالتحديد يوم 22 منه
- ينتهي العام الدراسي 1441/1442 وتبدأ عطلة نهاية السنة بتاريخ الثاني والعشرين من شوال، وبالتزامن مع بداية شهر يونيو 2021 وبالتحديد الثاني منه.
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