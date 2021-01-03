نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويفت كود بنك البلاد وكيفية الحصول عليه وأهم شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سويفت كود بنك البلاد وكيفية الحصول عليه وأهم شروطه، والمقصود بمصطلح سويفت كود أي الرمز التعريفي الذي يتبع البنك، والجدير بالذكر أن بنك البلاد يمتلك سويفت كود تابع للفرع الرئيسي وسويفت كود أخر تابع للمنطقة الوسطي، وأيضا سويفت كود تابع للمنطقة الشرقية والشمالية، وأخر تابع للمنطقة الجنوبية والغربية، والهدف من هذا الرمز هو أن يتم استخدامه في عمليات الحوالات المالية بين البنوك سواء كانت معاملات محلية أو دولية، وسنقوم اليوم بتعريف سويفت كود بنك الأهلي وكيفية الحصول عليه وأهم شروطه.

سويفت كود بنك البلاد وكيفية الحصول عليه وأهم شروطه

المقصود بمصطلح سويفت كود وهو الرمز التعريفي الخاص بأي بنك، يعتبر سويفت كود بنك البلاد هو رمز واحد من الصيغ الثابتة والمحددة من قبل البنك، حيث لكل بنك رمز محدد يختلف عن الأخر، والهدف من هذا الرمز هو الاستخدام في المعاملات المتبادلة للحوالات المالية بين البنوك المحلية والدولية، وفيما يخص بنك البلاد :

“ALBISARI” هذا الرمز هو سويفت كود بنك البلاد، ويتكون من 8 احرف وهو يشير إلي الفرع الرئيسي ببنك البلاد، ويرمز”ALBI” أي أول 4 حروف إلي كود بنك البلاد، والحرفين الخامس والسادس يرمزوا إلي الكود الخاص بالدولة “SA”،ويمز الحرفي السابع والثامن إلي كود موقع البنك “RI” .

وسويفت كود بنك البلاد المنطقة الوسطي والحوالات أيضا هو”ALBISARIXXX” وهو عبارة عن 11 حرف، أول 8 حروف تشير إلي ما سبقنا من قبل في النقطة السابقة، وأما أخر ثلاث حروف ويرمزوا إلي فروع البنك .

أما سويفت كود بنك البلاد المنطقة الغربية والجنوبية “ALBISARIJED” .

“ALBISARIDAM” وهذا هو الرمز الخاص ببنك البلاد المنطقة الشمالية والشرقية.

شروط التحويل عن طريق سويفت كود بنك البلاد

لقد تم وضع عدة شروط من قبل البنك حتي تقوم بالتحويل عن طريق استخدام هذا الرمز وأهم هذه الشروط :

من حق البنك القيام بخصم كل المصاريف التي تخص طلب التحويل من حساب العميل .

تقديم الطلب يكون علي مسئولية العميل، فعند حدوث أخطاء من قبل الوسيط يتحملها العميل نفسه.

عند طلب العميل إلغاء التحويل يقوم البنك برد قيمة المال للعميل علي حسب سعر العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها .

في حالة طلب العميل التحويل بعملة أجنبية غير عملة البلد، فيتم الدفع بسعر الشراء في الوقت الحالي.

في حالة فقدان العميل للشيك، فعليه الذهاب إلي البنك وتقديم تعهد للتعويض من البنك، حتي يضمن حمايته من أي مسئولية تتعلق بفقدان الشيك .

كيفية الحصول علي سويفت كود بنك البلاد إلكترونيا

ويمكن الحصول علي هذا الرمز عن طريق عدة طرق ومنها إلكترونيا كالتالي :