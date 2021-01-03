نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور عبر منصة نور الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور ،مع ظهور نتيجة الامتحانات يتزاحم الطلاب على المواقع الإلكترونية من أجل معرفة نتائج اختباراتهم، ومن ضمن تلك المواقع التي يتزاحم عليها الطلاب هو موقع نور أو منصة نور، حيث يرغب الجميع في الاستعلام عن نتائجهم، ولأننا نهتم بكل ما يخص الطلاب، نوفر لكم أسلوب الاطلاع على نتيجة الامتحانات، وهذا لأننا لا نرغب في أن نجعل الطالب مشتت بطرق استعلام لا نهاية لها ولا فائدة لها أيضاً، لهذا نقدم إليكم طريقة الاستعلام المفصلة عن النتائج، لكن كل ما عليك هو الاستمرار في القراءة.

نظام نور

تهدف السعودية ضمن رؤيتها المستقبلية لعام 2030 إلى تعديل وتغيير وتطوير نور التعليمي، ويكون التطوير من خلال استخدام أمهر وأكفء الخبراء المتخصصين في تطوير المواقع التعليمية الإلكترونية، وهدف السعودية من تطوير النظام هو جعل نظام نور من أكفء برامج التعلم الإلكتروني في على الصعيد العالمي، ومن أجل هذا طورت المملكة العربية السعودية وخصوصا وزارة التربية والتعليم من قاعدة البيانات الخاصة بالموقع، حيث قامت بتوسيعها حتى تتمكن من ضم خدمات إلكترونية تعليمية أكثر، يستفيد منها المديرين والمعلمين والطلاب، وكل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في داخل المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور

وتستطيع الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور عبر الخطوات الآتي وصفها:

عليك أن تذهب أولا لموقع المنصة الرسمية لنظام نور.

عندما تقوم بالتسجيل في موقع نور الإلكتروني تحتاج إلى النقر على عبارة نسيت اسم المستخدم أو نسيت كلمة المرور.

بعد أن تتمم الخطوة السابقة تظهر لك صفحة تطلب منك كتابة وتدوين رقم هويتك أو هوية الطالب، ثم يتم إدخال رمز التأكد المكون من أربع أرقام بالخانة المتاحة له، وهذا يكون في صفحه الدخول.

تنتقل إلى النقر على التالي، ثم تقوم باتباع الأوامر والتعليمات المذكورة من أجل الحصول على نتيجة الاختبارات، ويمكنك أيضاً الحصول على المقرر التعليمي، ودرجات الطالب على مدار الفصل الدراسي بأكمله منها.

بهذا الشكل تكون تعرفت على الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور حيث قدمنا الطريقة التفصيلية عن الدخول على النظام، نتمنى لكم التوفيق في النتيجة.