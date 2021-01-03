نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هيونداي كريتا 2021 تقسيط بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف أسعار هيونداي كريتا 2021 تقسيط عن السعر الكاش بحسب العديد من العوامل التي تؤثر على معدل أو نسبة تقسيط السيارات الجديدة أو المستعملة بحسب الحالة والتي تشمل قيمة الدفعة المقدمة وعدد سنوات التقسيط ومعدل النسبة السنوية وغيرها من الأمور التي تجعل البحث عن عروض تقسيط السيارات أحد المهام الشاقة خاصة في ظل تنافس المعارض والوكالات على استقطاب أكبر شريحة من المستهلكين من خلال تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات كافة الشرائح وفي نفس الوقت تضمن حقوق البنوك أو شركات التمويل.

مواصفات هيونداي كريتا 2021

تأتي السيارة مع محرك بنزين بسعة 1.5 لتر رباعي الاسطوانات مزود بـ16 صمامًا وبقوة حصانية قصوى تصل إلى 115حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات وشاحن لاسلكي وتقنية الدخول الذكي.

كما تأتي السيارة مزودة بوسائد هواء أمامية (SRS) وأمامية جانبية مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) بالإضافة إلى مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

أما من حيث عوامل الراحة والسهولة فتأتي السيارة مزودة بزر لتشغيل المحرّك وفتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني مع نظام تثبيت السرعة.

أسعار هيونداي كريتا 2021

تختلف أسعار هيونداي كريتا 2021 بحسب طريقة احتساب السعر على النحو التالي:

سعر هيونداي كريتا 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة يصل إلى 75.500 ريال.

سعر هيونداي كريتا 2021 شامل الضريبة المضافة يصل إلى 86 ألف ريال.

أسعار هيونداي كريتا 2021 تقسيط من بنك الرياض

يعتمد بنك الرياض أسلوب التمويل التأجيري للسيارات وفق عدد من الشروط الميسرة ويشمل تمويل السيارات من بنك الرياض المواطنين وغير المواطنين العاملين في القطاع الخاص أو العام وفق عدد من الشروط من أهمها أن لا يقل العمر عن 21 سنة وأن لا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال.

كما يشترط بنك الرياض خطاب تحويل الراتب من جهة العمل أما في حالة عدم الرغبة في تحويل الراتب يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال.

طريقة احتساب أسعار هيونداي كريتا 2021 تقسيط من بنك الرياض

لمعرفة سعر هيونداي كريتا 2021 بنظام التمويل التأجيري من بنك الرياض يجب تحديد قيمة الدفعة المقدمة بما لا يقل عن 10 % وعدد أشهر التقسيط بحد أقصى 60 شهرًا وكذلك قيمة القسط الشهري الذي يمكن أن يتحمله العميل مع احتساب 1 % رسوم إدارية بما لا يزيد على 5 آلاف ريال و500 ريال قيمة رسوم اللوحات.