نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثيرين من أجل الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل حيث تمنح المملكة أراضي للمواطنين من فئة محدودي الدخل في إطار المساعدة للمواطنين على أحوال المعيشة، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب رسمي للحصول على قطعة أرض بالطرق الرسمية للحصول على الأراضي الممنوحة من قبل الدولة، لذلك يبحث الكثيرين عن طلبات المنح لقطع الأراضي المطروحة بالمملكة لمحدودي الدخل .

ما هو الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل

يتم منح الأراضي بأوامر ملكية للمواطنين السعوديين لتحسين أوضاعهم المعيشية ويتم منحها من قبل البلديات السعودية ويتم تقديم الطلبات للجهات التالية:

أمانة منطقة الرياض

أمانة منطقة الطائف

أمانة منطقة نجران

أمانة منطقة المنطقة الشرقية

أمانة منطقة مكة المكرمة

أمانة منطقة جدة

أمانة منطقة الإحساء

وغيرهم من المدن السعودية

رابط الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل

يتم تقديم طلبات منحة أراض برقم السجل من خلال المنح السامية ممثلة بالخطوات التالية:

التقدم بطلب رسمي للديوان المملكي بصيغة معينة.

بعد أن يتم فحص الطلب لمعرفة مدى انطباق الشروط على صاحبه.

يتم إصدار الموافقة، وبعدها يتم الاستعلام عن طلب المنحة من خلال بوابة بلدي الوطنية السعودية

ثم يتم اعتماد الطلب من المقر الإلكتروني للجهة التي تقدمت لها للحصول على المنحة.

كيفية الاستعلام عن منحة الأرض

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة بلدي

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

ثم النقر على المنح ومنها اختيار خدمة الاستعلام عن منحة أرض

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل

تظهر لك بعدها كافة البيانات الخاصة بالاستعلام عن طلبك لمنحة الأرض

يمكنك أيضًا التواصل مع خدمة العملاء القائمين على منح الأراضي من خلال رقم الهاتف 0966114569999 أو الاستعلام من خلال البريد الإلكتروني المخصص [email protected] علمًا بإن ساعات العمل يوميًا من الساعة السابعة حتى الساعةالثانية ونصف مساءً.