نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تفويض تأشيرة 2021 وكيفية وخطوات الاستعلام من خلال بوابة أنجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تفويض تأشيرة هو مصطلح الكثير من الوافدين في المملكة العربية السعودية يعلمون مدي أهميته لهم، حيث يعتبر عمل تفويض تأشيرة ومن اكثر الأشياء شيوعنا بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الخارجية السعودية للجميع سواء مواطن أو مقيم وذلك يكون عبر منصة أنجاز التي بدورها تقوم بتسهيل الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين دون اللجوء إلي الذهاب إلي المكاتب والمؤسسات الحكومة التابعة للوزارة، هذا فضلا عن العديد من المواقع الإلكترونية الخدمية مثل منصة ابشر التي من خلالها يمكن أن تقوم بالكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، وهذا بدورة يكون بتوفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذل في الماضي لإنجاز هذه المهام، ومن الخدمات المُقدمة عبر تلك المنصة استخراج التأشيرات، دفع رسوم التأشيرات، التفويض على تأشيرة، طلب الحصول على التأشيرات الخاصة بالشركات المعتمدة، الاستعلام عن التأشيرات برقم الطلب، التأكد من إصدار الشهادة الصحية، إجراء تعديل على طلب وغيرها.

تعريف تفويض إلكتروني للأفراد

هو عبارة عن خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية في المملكة يمكن للمستفيد من خلالها من إدارة التفويضات وتسجيلها على التأشيرات الخاصة به، ويتم اعتماد تلك التفويضات وتصديقها بشكل إلكتروني من خلال الجهات المعنية، ولكيفية عمل استعلام عن تفويض تأشيرة بشكل صحيح يرجي اتباع الخطوات التالية التي سوف نقوم بشرحها في الفقرة القادمة.

استعلام عن تفويض تأشيرة 2021

ويمكن لأي شخص أن يقوم بالخطوات التالية والاستعلام عن تفويض تأشيرة عبر منصة أنجاز الإلكترونية ولكن لابد من اتباع كافة الخطوات الأتية بشكل صحيح وهي:

أولا الدخول على الموقع الرسمي لمنصة إنجاز الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية. قم بضغط على قسم الأفراد والذي سوف تراه علي يمين الصفحة. قم باختيار خدمة التأشيرات. اضغط على “التفويض على تأشيرة”. ستجد مجموعة من الخانات الفارغة لابد من كتابه البيانات المطلوبة وهي: رقم التأشيرة، رقم السجل المدني، جهة القدوم، رمز الصورة الظاهر أمامك والمكّون من 6 أرقام. اضغط على كلمة “بحث”. في النهاية سوف تظهر لك نتيجة الاستعلام عن تفويض التأشيرة.

منصة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات 2021

من الخدمات الأخرى المُقدمة على منصة إنجاز الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن التأشيرات للتأكد من صدورها، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط المباشر للاستعلام عن التأشيرات باستخدام رقم الطلب.

ستجد عدد من الحقول الفارغة املأها بالبيانات المطلوبة وهي: رقم الطلب، رقم الجواز، رمز الصورة الظاهر أمامك والمكّون من 6 أرقام.

ثم اضغط على “إجراء البحث”.

وستظهر لك نتيجة الاستعلام والتي يمكنك التأكد من خلالها من صدور التأشيرة أو الحصول على بياناتها.

وفي حالة إصدار التأشيرة ستجد تلك الرسالة (تم إصدار التأشيرة برقم….).

وفي حالة وقوع طلب إصدار التأشيرة تحت الإجراء ستجد تلك الرسالة (الطلب تحت الإجراء).

وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال على الأرقام التالية: 00966114067777 – 00966114055000.

والجدير بذكر أن الحكومة السعودية تقوم منذ فتره بأدراج كافة الخدمات التي توجه للمواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني ويكون ذلك عبر منصات وبوابات إلكترونية مثل بوابة ابشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي يكون عليها الكثير من الخدمات إلكترونية مثل الاستعلام عن رسوم المرافقين وغيرها الكثير من الخدمات الهامة الأخري.