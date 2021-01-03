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عمر شويل - جدة تستمر وزارة الإسكان السعودية في تقديم العديد من الحلول السكنية إلى المواطنين من خلال طرح الوزارة للبرامج المتنوعة والمختلفة لمستحقي دعم سكني حتى يمكنهم الحصول على المسكن المناسب، ويعتبر من أهم البرامج التي قامت الوزارة بطرحها في الفترة الأخيرة هي طرح أراضي الإسكان المجانية، حيث يتم منح المستحقين من المواطنين أراضي مجانية تخضع إلى عدد من القواعد و الشروط، و الحصول على تمويل عقاري بعدها حتى يمكنه البناء، وقد سبق أن شاركناها معكم من قبل تفاصيل منحة أراضي الإسكان و تعرفنا على كيفية حجز أراضي الإسكان المجانية و المدعومة بالكامل من قبل الوزارة، و اليوم نتعرف على طريقة الاستعلام عن أراضي الإسكان المجانية برقم السجل من خلال السطور التالية .

طريقة الاستعلام عن أراضي الإسكان المجانية برقم السجل

وخطوات الاستعلام عن أراضي الإسكان المجانية، بسيطة و سهلة و يمكن القيام بها في ثواني معدودة للتأكد من الموافقة على الطلب الذي تم تقديمه من قبل المواطن لإستحقاق الآراضي ، و هي:

يتم تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لبوابة بلدي .

يتم الضغط على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “

ثم الضغط بعد ذلك على أيقونة ” المنح “.

ثم الضغط بعد ذلك على أيقونة “خدمة الاستعلام عن منحة أرض “

يتم بعد ذلك إدخال : ” رقم الهوية الوطنية ” أو كتابة ” رقم السجل “

سوف تظهر على الفور كافة البيانات الخاصة بالطلب المقدم لمنحة الأرض

كيف يمكن التواصل مع القائمين على خدمة أراضي الإسكان المجانية ؟

يمكن للمواطن أن يقوم بالتواصل مع القائمين على خدمة منح أراضي الإسكان المجانية عبر عدة قنوات ، و منها :

متى يحق لأصحاب أراضي الإسكان المجانية التنازل عنها للآخرين ؟

يمكن لأصحاب أراضي الإسكان المجانية التنازل عنها للآخرين، دون أن يتعرضوا إلى المسائلة القانونية ، في حالة واحدة فقط، وهي: التنازل بين الزوجين .

بعض المستفيدين لهم رغبة في الآراضي المطروحة ، و لكن لا قدرة شرائية لديهم ؟

يجب على المستفيد أن يعملا على توفير المبلغ المطلوب أو ينتظر مشروع آخر بأسعار مناسبة له.

متى يتم نقل ملكية أراضي الإسكان المجانية إلى المواطن المستفيد ؟

يتم نقل ملكية أراضي الإسكان المجانية، إلى الشخص المستفيد بعد أن يقوم ببناء مسكن عليها ثم يقوم بتقديم شهادة رسمية بذلك الى الوزارة تثبت الأمر (شهادة إتمام بناء).

ما هي شهادة إتمام البناء ؟ وكيف يتم استخراجها ؟

حتى يتم نقل ملكية الأرض إلى المواطن يجب عليه أن يقوم بتقديم ” شهادة إتمام البناء” إلى الوزارة، و هي عبارة عن وثيقة تصدر من أمانات المناطق أو من البلديات الفرعية فيها ؛ وذلك بعد التأكد فعليا من تطابق مخططات البناء على ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ويتم استخراج الشهادة من خلال أمانات وبلديات المناطق الفرعية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.