نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يؤكد أن التحقق من نتائج الأهلية عبر ca.gov.sa وتحديد موعد دفعة يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن السعودي يقدم الدعم دفعة يناير في موعده الرسمي 10-1-2021، كما جاء تحذير هام للمستفيدين في بيان رسمي مساء يوم الأربعاء الماضي، الموافق 30 ديسمبر 2020، فيما يخص حرمان البعض من دعم برنامج حساب المواطن 1442، وأكد أن الأخطاء ستعرض المستفيدين للحرمان من الدعم، هذا حسب ما جاء خلال قناة ’’الإخبارية’’، أن عدم تصحيح البيانات وتجاوز فترة الاعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم يؤدي لإيقاف حسابات المستفيدين والحرمان من الدعم المستحق، بجانب بدء البرنامج في تطبيق الضوابط العامة من أجل ضبط الدعم، التي تشمل الفرد المستقل وفق أخر التعديلات، كما تم تعليق التسجيلات في الوقت الراهن، بالإضافة إلي إعلان نتائج الأهلية الدفعة 38 من حساب المواطن.

نتائج أهلية حساب المواطن يناير 2021

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج أهلية الدورة الثامنة والثلاثين لشهر (يناير 2021)، علي أن يتم التحقق من الأهلية عن طريق الرابط الإلكتروني للبوابة التابعة للبرنامج وفق المنشور الرسمي بحساب البرنامج الرئيسي كالآتي:

فيما يخص الدفعة الجديدة، فبعد صدور أهلية دفعة يناير 2021، أعلن البرنامج بعض الضوابط التي تخدم الجميع وتستهدف الفرد المستقل، وسنتعرف الآن علي بعض تفاصيل تخفيض الدعم.

صرف حساب المواطن دفعة يناير

جاء رسمياً بخصوص موعد صرف الدفعة 38 من المواطن، أنه في الموعد الرسمي الخاص به يوم 10 من الشهر الجاري، ليكون ميعاد الصرف للدفعة يوم الأحد القادم لعدم وجود أي عراقيل للتأجيل أو التقديم، وكان سابقاً تداول الكثيرين مناقشات بخصوص الانخفاض بالقيمة الكلية للتعويضات، والتي كانت بقيمة 2.7 مليار ريال سعودي بالدفعة 28 الماضية منذ عشرة أشهر، بينما الدفعة 37 قد وصلت 1.8 مليار ريال سعودي.

أكد المسؤولين، أن سبب انخفاض الدعم نتيجة تعديل الضوابط لدعم المواطن، والتي شملت الفرد المستقل، وتم إرسال دعوة من برنامج حساب المواطن، قبل صرف الدفعات الجديدة للمستفيدين، ووجوب الدخول ورفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار .

صك ملكية السكن.

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وذلك شرط أساسي من أجل استمرارية الدعم، مع التأكد أن الدعم سيتم صرفه في موعده الرسمي يوم 10 من الشهر ما لم يوافق ظروف تجعله يتقدم أو يتأخر.

شروط الحصول علي الدعم

ذكر مسؤولي البرنامج: إن سبب انخفاض قيمة التعويضات يعود إلى تعديل ضوابط الدعم بالبرنامج، ويجب استحقاق الدعم، وانطباق شروط أهلية حساب المواطن الآتية علي المواطنين للتمكن من الحصول علي الدعم:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

الأشخاص حاملي بطاقات التنقل يتم استثنائهم.

وجوب إقامة المستفيد من الدعم إقامة دائمة بالمملكة.

أبناء السيدة السعودية إذا كان الزوج غير سعودي يتم استثنائهم.

يجب أن يكون المستفيد داخل المملكة، ولم يكن خارجها لمدة ثلاثة أشهر بالعام.

إلا يكون المستفيد من الدعم مقيم في أحد دور الإيواء الحكومي، أو أحد السجون.

أن توافق كافة بيانات المتقدم مع جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بحساب مواطن.

تعرفنا علي أخر أخبار حساب المواطن دفعة يناير 2021، كما يجب علي الجميع التأكد من تحديث البيانات الخاصة بهم، ويمكنكم الاعتراض علي المواطن من خلال الرابط الرسمي (www.ca.gov.sa).