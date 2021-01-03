نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تعلن عن المهن المسموح لها بالاستقدام في السعودية لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية مؤخرا عن المهن المسموح لها بالاستقدام لعام 2021 حيث تم استثناء المهن البسيطه من الاستقدام وأعلنت الوزارة أيضا عن جميع المهن المسموح لها بتقديم طلب الاستقدام وذلك وفقا لمتطلبات وشروط خاصة على المقيمين الالتزام بها ويجب أيضا معرفة كافة المستندات المطلوبة قبل القدوم إلى الأراضي السعودية وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع المهن المسموح لها بالاستقدام. المهن المسموح لها بالاستقدام في السعودية المواطنين أصحاب المهن المهمة أو ما تعرف بالمهن ذات الدرجة الأولى مثل مهنة الطبيب والمهندس والمعلم.

يسمح أيضا بالمهن التي تقوم على الأسس الإدارية والأعمال الخاصة كالشركات مثل مهنة المدير.

أصحاب مهنة مندوب مبيعات والمحاسبين.

كما يسمح بالاستقدام لجميع الحرفيين والفنيين مهما كان التخصص. المهن التي تم استثنائها من طلب الاستقدام قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية باستثناء المهن البسيطة من هذه الميزة وهذه المهن تتمثل فيما يلي:- مهنة عامل النظافة والطاهي سواء كان في فندق أو فؤ عائلة ومهنة السائق وغيرها من المهن البسيطة.

جميع المهن التي ذكرناها سابقا لا يسمح لها بتقديم طلب الاستقدام.

أما عن المسموح لهم فيتم النظر في الطلبات المقدمة وإما أن تقبل أو يتم رفضها. الشروط المطلوبة لتقديم الطلب لكي تتمكن من استقدام عائلتك يحب أن تخضع للشروط التالية:- يجب أن يكون مدة إقامته في المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاثة أشهر أي أكثر من 90 يوم.

لا يجوز أن تقدم الطلب إذا كان لديك ابن بالغ أو عمره يتجاوز ال18 عام.

كما يجب على المتقدم أن يلتزم بالشروط التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية عبر الموقع الإلكتروني لها.

بعد الانتهاء من الطلب يجب طباعته ثم توثيقة من قبل الغرفة التجارية السعودية.

على المتقدم متابعة طلبه بعد التقديم حيث يتم قبول الطلب عادة في غضون شهر من وقت التقديم.

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