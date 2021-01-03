نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم الاحد 3 يناير 2021 في البنوك المصرية المختلفة وفقا لتعاملات السوق المحلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، فلقد استقر سعر صرف الريال السعودي في مقابل الجنية المصري في تعاملات اليوم الاحد الموافق 3 يناير 2021 وذلك في تلك الشركات الخاصة بالصرافة وكذلك في بعض فروع البنوك، وبدء يسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بسعر 4.18 جنية مصري وذلك بالنسبة لسعر الشراء وبالنسبة لسعر البيع بسعر 4.20 جنية مصري ولذلك زاد البحث من قبل المواطنين المهتمين بمتابعة أخبار الريال السعودي يوما بيوم ولذلك سوف نتناول في مقالنا اليوم سعر الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي والعملات الاجنبية اليوم في مصر

فسجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري بسعر 4.09 جنية مصري للشراء وبسعر بيع 4.20 جنية مصري لسعر البيع، وفي نفس الوقت الذي سجل فيه الدولار في شركات الصرافة بسعر شراء 15.77 جنية مصري وبسعر بيع 15.67 جنية مصري وذلك يدل على ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف لدي تعاملات البنك التجاري الدولي الذي كان قد وصل لسعر شراء 15.68 جنية مصري وبسعر 15.78جنية مصري للبيع، وبنفس الاسعار السابقة لدي تعاملات البنك العربي الافريقي والبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مقابل الجنية المصري

من الملاحظ أن الريال السعودي يواجه الارتفاع الطفيف في مقابل الجنية المصري وذلك في بدء تعاملات اليوم الاحد 3 يناير 2021 فلقد سجل في البنك المركزي المصري بسعر شراء 4.18 جنية مصري وبسعر بيع 4.19 جنية مصري وفي البنك الاهلي المصري بسعر شراء 4.09 جنية مصري وبسعر بيع 4.20 جنية مصري، وفي بنك مصر بسعر شراء 4.09 جنية مصري وبسعر بيع 4.20 جنية مصري، وفي بنك الاسكندرية بسعر شراء 4.10 جنية مصري وبسعر بيع 4.20 جنية مصري وفي البنك التجاري الدولي بسعر شراء 4.10 جنية مصري وبسعر بيع 4.20 جنية مصري، وفي البنك المصري الخليجي بسعر شراء 4.16 جنية مصري وبسعر بيع 4.21 جنية مصري.