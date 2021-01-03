نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طرق تواصل مع شركة STC السعودية برقم خدمة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم خدمة العملاء لشركة stc، شركة الاتصالات السعودية STC من أشهر شركات الاتصالات في السعودية والتي لديها الكثير من العملاء والشعبية بين المواطنين بالسعودية، ونظرًا للفئة الكبيرة التي تتعامل معها شركة STC فإنه يكون هناك ضغط كبير على الشركة من حيث تلقي الشكوى والمقترحات والتساؤلات من العملاء، ويمكن الاتصال برقم خدمة العملاء لشركة STC لأسهل تواصل مع الشركة وسيرد أحد مندوبي خدمة العملاء في أسرع وقت.

ما هي شركة الاتصالات السعودية؟

تعتبر من أكثر الشركات التي تجد لها عملاء في المملكة العربية السعودية عن غيرها من شركات الاتصالات السعودية، وتسعى طوال الوقت لتقديم المميز والجديد في عروض الباقات والاتصالات، لذلك السبب فإن للشركة شعبيتها الكبيرة بين المواطنين، مما جعل لها أكثر من فرع في المناطق العربية المختلفة في جدة والكويت والبحرين، ومقرها الأساسي والرئيسي هو المملكة السعودية.

تأسست شركة الاتصالات السعودية منذ عام 2002 أي أكثر من 18 عام، ومازالت حتى وقتنا هذا تجذب المزيد والمزيد من العملاء لها.

كيفية التواصل مع شركة STC

في بعض الأوقات يجد العملاء بعض المشكلات البسيطة عند تجديد الباقة أو اختيارها أو مشكلات في تشغيل الإنترنت أو أي مشكلة أخرى، وحينها يتم اللجوء للاتصال بشركة الاتصالات، فتم توفير عدة طرق من خلالها يمكن التواصل مع الشركة مثل:

رقم خدمة عملاء stc

الاتصال على رقم 900 من أي خط أرضي أو الهاتف المحمول، وللاتصال من أي خط آخر يمكن الاتصال على 011455555.

الموقع الرسمي لشركة STC

حيث يمكن بسهولة التواصل مع أحد ممثلي الخدمة من خلال إرسال رسالة إلكترونية توضح المشكلة التي تواجهك، حيث يتم اختيار تبويب الأعمال لتظهر قائمة نختر منها الدعم الفني، ومن ثم تظهر قائمة أخرى بها جزء الفواتير والشكاوي وأرقام مراكز الاتصال بالشركة.

تطبيق STC

يمكن تحميل التطبيق مجانًا للبحث عن حل المشكلة التي تواجه المستخدم.

إرسال برقية

كما يمكن إرسال برقية للشركة على رقم 969 حتى يتم إرسال المشكلة المرغوب حلها.

إرسال فاكس

أو إرسال فاكس على رقم 8003030969.