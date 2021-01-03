ما هي قصة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال؟

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عمر شويل - جدة قصة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال، في خلال الساعات الماضية تم تصدر هاشتاج باسم الأمير نائم الوليد بن خالد بن طلال وهو الاسم المعروف به إعلاميًا نظرًا للغيبوبة الطويلة التي دام بها الأمير حتى الآن وانتشار فيديو جديد له بداخل المستشفى بالسعودية فما هي قصة ذلك الفيديو وقصة الأمير النائم؟

قصة الأمير النائم

الجدير بالذكر أن قصة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال واحدة من أغرب القصص حتى الآن، إذ أنه أطلق عليه اسم الأمير النائم نتيجة لدخوله في غيبوبة دامت حتى 15 عام، نتيجة لتعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته بسرعة شديدة فأدى لتعرضه لذلك الحادث وكان عمره آنذاك 18 عام، وأكد الأطباء بعد التشخيص الطبي للأمير بأنه من المرجح أنه مات في المخ ومن المنتظر وفاته بعد مرور مدة من ساعتين حتى 72 ساعة من وقت حدوث الحادث، ولكن ما حدث كان غير ذلك تمامًا حيث أن الأمير مازال متواجدًا وحيًا حتى الآن في غيبوبته بالمستشفى التخصصي في الرياض العاصمة.

الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

وجد أن في الفيديو الذي انتشر منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمير يقوم بتحريك يديه مرتين وذلك كاستجابة لأوامر الطبيب الخاص به والمتابع لحالته ويشرف عليها، والجدير بالذكر أنه ظل لمدة 3 سنوات في البداية لم يحرك أحد أطرافه نهائيًا على الرغم من بقائه حيًا، ولكن لم يفقد الأمير خالد بن طلال والأسرة الأمل أبدًا في أنه سيعود يومًا للحياة من جديد.

أخبار الأمير النائم الصحية

أوضحت بعض التقارير الطبية أن الأمير قد تعرض لتدهور صحي مفاجئ في عام 2017 بعد مرور حوالي 11 عام من الاستقرار الجسدي والصحي، وجاء ذلك التدهور بسبب نزيف في الرئة بشكل مفاجئ، ولكن مرت تلك الأزمة بسلام ومازال حيًا.

وكان رد والده الأمير خالد بن طلال على عدم إخراج الأجهزة من الأمير النائم بأن الله سبحانه وتعالى كتب له حياةً جديدةً وإذا أراد الله إنهائها لكان ذلك بعد الحادث مباشرةً.