نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول حساب المواطن 2021 مواعيد صرف حساب مواطن بالتقويم الهجري والميلادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بعمل جدول حساب المواطن كمحاولة لتقديم الدعم لكافة مواطني المملكة الذين تضرروا من التغييرات الاقتصادية التي حدثت في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف ضمان توفير حياة كريمة لهم، وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم، وسوف نتعرض في هذا المقال للحديث عن بعض المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

جدول حساب مواطن

انتشرت على كثير من المواقع الإلكترونية جداول تتناول توضيح استحقاقات الأسر الكاملة والأفراد المستقلين وقيمة الحد الأدنى لحساب مواطن، فضلاً عن جدول لبيان مواعيد صرف الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين والأسر ضعيفة أو متوسطة الدخل الذين تمكنوا من اجتياز الاختبارات الأهلية للاستحقاقات صرف البدل.

كما تم إطلاق حاسبة تقديرية معتمدة من مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية للقيام بحساب قيمة الدعم الشهري للأفراد المستحقين وذلك وفقا للمعايير والمدخلات المعتمدة مثل عدد أفراد الأسر وأعمارهم والقيمة الإجمالية للدخل الشهري حيث تم اعتماد مبلغ 300 ريال كحد أدنى لقيمة الاستحقاق، وتعتبر تلك القيم قيم تقديرية للتوضيح وليست رسمية.

شروط حساب مواطن 1442

تتمثل الشروط اللازمة للحصول على الدعم في النقاط التالية:

أن يزيد عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم عن 35 عام.

عدم حصول هذا الشخص على أي نوع من أنواع الدعم من أي جهة تابعة للحكومة السعودية.

يجب ألا يتعدى راتب الشخص المتقدم 10,000 ريال.

بالنسبة للمتقدمين من الشباب يجب ألا يكون السن فوق 19 عام

يمنح البرنامج الدعم للإناث ما بين 18 و24 عام.

ضرورة الإقامة داخل المملكة العربية السعودية أثناء فترة تلقي الدعم.

يجب ألا يتجاوز راتب الأسرة بالنسبة للشباب مبلغ 3,000 ريال.

مواعيد صرف حساب مواطن بالتقويم الهجري والميلادي

موعد شهر جمادى الأولى: يبدأ صرف حساب مواطن في السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 1442ه‍، والذي يوافق العاشر من يناير 2021م.

موعد شهر جمادى الآخرة: تكون بداية صرف حساب المواطن يوم الثامن والعشرين من جمادى الآخرة، والموافق للعاشر من فبراير 2021 م

موعد شهر رجب: يصرف حسا المواطن في السادس والعشرين من شهر رجب والذي يوافق العاشر من شهر مارس 2021م

موعد شهر شعبان: يتم القيام بصرف حساب مواطن في التاسع والعشرين من شعبان1442ه‍، والموافق ليوم 11 أبريل 2021م

موعد شهر رمضان: يبدأ صرف حساب المواطن يوم 28 رمضان لعام 1442ه‍ والموافق ليوم 10 مايو لعام 2021م.

موعد شهر شوال: تكون بداية عملية الصرف في التاسع والعشرون من شوال 1442ه‍ والذي يوافق العاشر من يونيو 2021.

موعد شهر ذي القعدة: يصرف حساب المواطن في أول ذي الحجة الموافق للحادي عشر من شهر يوليو 2021م.

موعد شهر ذي الحجة: تبدأ في الثاني من شهر المحرم لعام 1443ه‍، والموافق للعاشر من أغسطس 2021م.