نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن وموعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تساؤل ما هو حساب المواطن يهم الكثيرون من المواطنين السعوديين، وهو عبارة عن نظام اقتصادي أسسته الحكومة السعودية بالتزامن مع الإجراءات الاقتصادية التي قامت باتخاذها في عام 2017، وذلك لتساعد المواطنين البسطاء على التعايش مع تكاليف المعيشة الباهظة بالمملكة.

ما هو حساب المواطن وشروط التسجيل فيه

إن المقصود بحساب المواطن السعودي هو ذلك البرنامج الذي يعطي لمنخفضي الدخل في السعودية مبلغا شهريا، ولكنه لا يعطي إلا لمن ينطبق عليه الشروط والتي هي:

1- أن يكون المتقدم للاشتراك في حساب المــواطن سعوديا الجنسية ويكون مقيما ضمن أراضي المملكة.

2- أن يكون الشخص مشتركات ضمن برامج الخدمات الاجتماعية بالمملكة السعودية وأن لا يزيد راتبه عن 20160 ريال سعودي.

3- لابد أن يكون حاملا للهوية السعودية حيث يفيده رقم الهوية في التسجيل ضمن البرنامج.

4- تحصل المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة وحاضنة للأطفال على حساب المواطن.

كيفية التسجيل في حســاب المواطن

يمكنك أن تقوم بالتسجيل بعد أن تعرف ما هو حــساب المواطن بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1- من خلال رابط حساب المواطن الذي يمكنك الدخول عليه من جوجل قم بالضغط على كلمة تسجيل.

2- سيطلب منك بعض البيانات الشخصية ( الاسم، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد..إلخ)، ومن ثم سيطلب منك رقم تحقق قم بإدخال.

3- بعد ذلك يمكنك أن تضغط على تسجيل حتى تقوم الجهات المسئولة بالتحقق من وضعك والتواصل معك.

موعد صرف حساب المواطن

إن برنامج حسـاب المواطن يقوم بشكل شهري بإرسال مبلغ مالي للأسر التي سجلت بالبرنامج، ومن المقرر أن يتم صرف حـساب المواطن الجديد في يناير 2021، لتبدأ بذلك سنة جديدة مع هذه الخدمة السعودية.

إن المواطنين السعوديين عندما يتساءلون على ما هو حســاب المواطن لابد من أن يعرفوا أن التسجيل يتطلب منك العديد من الأوراق الرسمية حتى تتمكن من تحصيل مساعدات البرنامج.