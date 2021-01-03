حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز سماءً غائمةً جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة، على أجزاء من مناطق: “الحدود الشمالية، والقصيم، وحائل” تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر أجزاء من تلك المناطق.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في طريف.