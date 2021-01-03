بعد تلقيه لقاح كورونا.. السفير الأردني في المملكة: إجراءات الصحة قد لا تتوفر في أي مكان آخر

بلادي – الرياض :
تلقى السفير الأردني علي الكايد، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح خلال حديثه لقناة العربية، أنه تقدم برفقة زوجته عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح، وتلقى مكالمة لتحديد الموعد في اليوم التالي من التقديم.
وأشاد السفير الأردني بالإجراءات التي اتبعتها المملكة لمواجهة جائحة كورونا، مشيدًا بالخدمات التي توفرها وزارة الصحة، والتي أكد أنها لا يتم توفيرها في أي مكان.
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