جسر الملك فهد يُعلن إجراءات دخول البحرين ويستثني 5 فئات من الفحص المخبري

بلادي – الرياض :

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، استثناء 5 فئات من رسوم الفحص المخبري للعابرين عبر الجسر المتجهين لمملكة البحرين، كاشفة عن إجراءات الدخول للبلاد.

وأوضحت أن الاستثناء يشمل الدبلوماسيين المعتمدين وعوائلهم، والعائدين من مهمّة حكومية رسمية، والعسكريين الأجانب ضمن مهمّات رسمية وعوائلهم، والعائدين من رحلات علاجية على نفقة وزارة الصحة ومرافقيهم، والمشاركين في التجارب السريرية للقاح كورونا في البحرين، والأطفال ممّن دون 6 سنوات.

وشددت على أهمية التقيد بالتعليمات بشأن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين من خلال إجراء الفحص المختبري المسبق؛ حيث تكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 400 ريال سعودي.

وكشفت عن قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق “مجتمع واعي” أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرسمية في المملكة للمسافرين الذين تكون نتيجة فحصهم سلبية، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قبل البحرين.

وبينت أن على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري في المنطقة المخصصة بجسر الملك فهد، ودفع رسوم الفحص عند الوصول نقدًا أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.

ونوّهت بأن على المسافرين الذين سيقيمون بالبحرين لفترة تمتد لـ 10 أيام أو أكثر إجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول إلى المملكة، وذلك في مركز الفحص من المركبات في مركز البحرين الدولي للمعارض.