“الحرس الوطني” يُعلن عن فتح التقديم لـ 86 وظيفة للجنسين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر 86 وظيفة للخريجين والخريجات، وسيكون التقديم عليها من موقع “جدارة”، اعتبارا من اليوم (الأحد) وحتى السبت المقبل.

وأوضحت أن الوظائف للحاصلين على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والدرجة الجامعية، ودرجة الماجستير وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية.

وأشارت إلى أن جميع الوظائف المعلن تتطلب مقابلة شخصية، والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة، وفي حالة عدم اجتيازها يلغى الترشيح.

واشترطت أن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني والقدرات المعروفة المحدد للجامعيين على المراتب السادسة والسابعة والثامنة، مع وجود أولوية لغير التربويين.

كما اشترطت معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.