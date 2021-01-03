“التجارة” تستدعي 1300 مركبة “جمس” لخلل في حزام الأمان قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء 1.332 مركبة “جمس” من نوع “Sierra ،Silverado ،Tahoe” موديل 2019 وحتى 2021.
وأوضحت أن سبب الاستدعاء لوجود خلل في حزام أمان المقعد الأمامي قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب، مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حـادث.
ودعت الوزارة مالكي هذه المركبات للتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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