الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على عددٍ من مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجاري

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، هطول أمطار تؤثر على عدد من مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز أن تأثير الحالة المطرية المتوقعة يمتد ليشمل مناطق مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وجازان، والأجزاء الساحلية منها.

وأضاف المركز بأن الحالة تمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية.