“شرطة الشرقية”: القبض على مواطنَـينِ انتحلا صفة رجال الأمن لتهديد وسلب العمالة الوافدة بأسلحة مزيفة (فيديو)

بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، القبض على شخصين تورطا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وتهديدهم بأسلحة بلاستيكية مزيفة.
وأوضح “سناب الداخلية” أن المتهمَـين مواطنان في العقد الثاني والثالث من العمر، وقد أقرا بارتكابهما لـ63 حـادثة سلب وفق الأسلوب الإجرامي المشار إليه في مدينة الدمام والظهران والقطيف.
وأكد أن قيمة المسروقات بلغت ما يقارب 60 ألف ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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