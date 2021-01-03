“أمانة الرياض” ترصد مساكن عمالة فوق أسطح متهالكة.. وتمهل أصحابها 48 ساعة للتصحيح

بلادي – الرياض : رصدت أمانة منطقة الرياض، خلال جولات تفقدية لأماكن إقامة العمال، مساكن في أسطح متهالكة. وأكدت أن هذه المساكن تفتقد للاشتراطات الصحية اللازمة للعيش، كما أنها تعاني من تدني مستويات التهوية. وأمهلت أمانة المنطقة ملاك هذه المساكن 48 ساعة لتصحيح الأوضاع والالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة.

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