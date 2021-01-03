“التجارة” تكافئ 19 شخصاً بـ 123 ألف ريال لتبليغهم عن حالات غش تجاري

بلادي – الرياض :

سلمت وزارة التجارة مكافآت مالية بقيمة 123 ألف ريال لـ19 شخصاً بعد تبليغهم عن حالات غش تجاري.

وأوضحت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري يمنح المبلغ مكافأة تصل إلى 25% من قيمة الغرامة، وذلك بعد صدور الحكم القضائي وتحصيل قيمة الغرامة من المنشأة.

ونشرت الوزارة مقاطع صوتية لبعض المبلغين أشادوا فيها بسرعة التجاوب معهم، إضافة إلى فيديو لآخرين تحدثوا عن الحالات التي بلغوا عنها ومن بينها سلع منتهية الصلاحية وغش في الوقود.