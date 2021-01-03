بلادي – الرياض :
سلمت وزارة التجارة مكافآت مالية بقيمة 123 ألف ريال لـ19 شخصاً بعد تبليغهم عن حالات غش تجاري.
وأوضحت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري يمنح المبلغ مكافأة تصل إلى 25% من قيمة الغرامة، وذلك بعد صدور الحكم القضائي وتحصيل قيمة الغرامة من المنشأة.
ونشرت الوزارة مقاطع صوتية لبعض المبلغين أشادوا فيها بسرعة التجاوب معهم، إضافة إلى فيديو لآخرين تحدثوا عن الحالات التي بلغوا عنها ومن بينها سلع منتهية الصلاحية وغش في الوقود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة” تكافئ 19 شخصاً بـ 123 ألف ريال لتبليغهم عن حالات غش تجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.