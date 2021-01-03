ما هي غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية

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عمر شويل - جدة ما هي غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين هو غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في المملكة، كما أن قانون المرور الجديد بالمملكة يركز على أن يقوم بردع المخالفات التي تشهدها مصر بشكل يومي للكثير من الأسباب المختلفة، وتمكن البعض منهم بتجاوز السرعة والسير باتجاه مخالف، وأيضاً مواجهة جميع إشكاليات المرور من خلال فرض بعض الغرامات المالية الجديدة لمخالفات المرور ونحن اليوم سوف نتعرف على غرامة تأخير تجديد الرخصة.

ما هي تكلفة غرامة تأخير تجديد رخصة القيام في المملكة

عند القيام بإصدار رخصة قيادة يوجد موعد من أجل القيام بتجديد رخصة القيادة ولكن عند التأخير عن تجديدها بالموعد المحدد يتم تجديد استمارة لمدة شهرين وينتج عن ذلك دفع غرامات مالية، فإن الغرامة يتم تحديدها بالعام، حيث أن تأخيرها لمدة عادم يقوم بدفع غرامة 100 ريال سعودي، أما بالنسبة للغرامة لثلاث سنوات تسق الرخصة، ومن ثم يتم القيام ببعض الإجراءات من جديد للحصول على رخصة قيادة جديدة.

عقوبات إدارة المرور الخاصة برخصة القيادة

حتى وقتنا ذلك لن تفرض الدولة أي عقوبات عن تأخير تجديد رخصة القيادة، ولكن قامت فقط بفرض غرامة مالية ولكن بعد مرور ثلاث سنوات تسقط الرخصة منه، وعند انتهاء الرخصة وتم بالفعل تسجيل أي مخالفات مرورية لصاحب الرخصة فيكون له الحق بمجرد أن يتوجه لإدارة المرور لتسقط هذه المخالفة عنه.