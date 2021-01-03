نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية برفحاء تنفذ حملة رقابية على الأنشطة التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ قسم التفتيش بمحافظة رفحاء خلال الشهر الماضي 620 زيارة وحملة رقابية موسعة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتوكلات الصحية.

وأوضح مدير قسم التفتيش في رفحاء مشاري بن حماد الشمري أنه جرى خلال هذه الزيارات ضبط 10 مخالفات لنظام العمل، وتحرير 60 إنذاراً.

وبين الشمري أن عمل التفتيش يشمل الإرشاد المهني للموظفين والموظفات في القطاع الخاص والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالحقوق والواجبات، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات التوطين، وتطبيق الضوابط التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمزاولة الأعمال وتنظيم سوق العمل.