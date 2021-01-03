طلب زيارة عائلية للمقيمين ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة استعلام عن طلب زيارة عائلية والحصول على تصديق وزارة الخارجية السعودية إلكترونيا بعد أن تحولت معظم الخدمات الحكومية أونلاين. يمكن الآن تقديم طلب الزيارة العائلية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية لإصدار طلب زيارة عائلية برقم الطلب. وتسعى الحكومة السعودية مؤخرا إلى تحويل جميع الخدمات إلى الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين. خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد تحرص الحكومة السعودية في الحفاظ على سلامة المواطنين. كما تسعى الحكومة للتحول الرقمي المواكب للتطور العالمي، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، بقيادة سمو ولي العهد، حفظه الله.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية ١٤٤٢ برقم الطلب

يمكن الآن لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية التقدم عبر موقع وزارة الخارجية السعودية طلب زيارة عائلية لاستقدام أحد الأقارب. ما يسمح للمغترب قضاء فترة زمنية محددة بوقت داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ويمكن التأكد من الموافقة أو الرفض للطلب من خلال الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر موقع وزارة الخارجية السعودي. ويمكن ذلك عبر دخول رابط وزارة الخارجية السعودية وتطبيق الخطوات الواردة الفقرة التالية.

خطوات استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ١٤٤٢

يتم ذلك من خلال الدخول على موقع منصة خدمات التأشيرات وزارة الخارجية السعودية ثم إتباع التالي: