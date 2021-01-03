نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس تسجيل الدخول الخدمة الذاتية 1442 وطريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس تسجيل الدخول الخدمة الذاتية 1442 ، الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين في نظام فارس الجديد ١٤٤٢ هو ما يرغب به الكثير من المعلمين والمعلمات الآن بعدما أعلن نظام فارس الخدمة الذاتية بالرياض عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إضافة علاوة سنوية للمعلمين 1442، بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات على البيانات الوظائف المُسجلة، ويُقدم نظام فارس الخدمة الذاتية العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، ولكن نختص في هذا المقال إرفاق رابط نظام فارس تسجيل الدخول الخدمة الذاتية، و توضيح طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين في نظام فارس الخدمة الذاتية.

نظام فارس تسجيل الدخول الخدمة الذاتية

يُعتبر تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية هي أهم الأشياء التي يبحث عنها المعلمين والمعلمات بوزارة التعليم السعودية، وذلك من أجل استخدام كافة الخدمات التي يُقدمها موقع نظام فارس 1442، والخدمة الذاتية بنظام فارس ما هي إلا خدمة فرعية ضمن العديد من الخدمات العديدة التي يُقدمها النظام.

أما عن طريقة التسجيل في نظام فارس لأول مرة يكون من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل في نظام فارس لأول مرة، والتي يُمكن بعدها تسجيل الدخول بنظام فارس الجديد 1442 بكل سهولة ويُسر من خلال كتابة البيانات الخاصة بعملية التسجيل فقط، وتتمثل طريقة التسجيل في نظام فارس لأول مرة الخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام فارس الجديد 1442 .

. الدخول على الخدمة الذاتية.

اختيار إنشاء حساب جديد.

كتابة كافة بيانات الاستمارة بدقة ثم النقر على على إرسال ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني لتأكيد طلب التسجيل في نظام فارس لأول مرة.

اذهب إلى رابط نظام فارس الجديد وتنسخ الكود من رسالة الإيميل.

العلاوة السنوية للمعلمين في نظام فارس الخدمة الذاتية

وفيما يخص طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين نظام فارس الخدمة الذاتية، استكمالاً للتغريده التي قام بها حساب نظام فارس الرياض على تويتر “تم إضافة العلاوة السنوية في نظام فارس الخدمة الذاتية وتعديل بيانات الوظيفة”، ويُمكن معرفة موعد صرف العلاوة السنوية 1442 من خلال تسجيل الدخول على الحساب الخاص بك في نظام فارس ثم الدخول على الخدمة الذاتية واختيار الرواتب والمكافآت ثم تحديد الراتب.