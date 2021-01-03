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عمر شويل - جدة تغيير اسم المرأة ذات 18 عام دون ولي أمر، تغيير أعربت وزارة الداخلية السعودية أن المواطن السعودي «رجل أو إمرأة» ممن يحمل الهوية يستطيع تغيير بعض بياناته مثل: اسم العائلة أو الحالة الاجتماعية وما إلى ذلك. يمكنه القيام بتلك الإجراءات من خلال زيارة أيًا من فروع مصلحة الأحوال المدنية.

تغيير اسم المرأة ذات 18 عام دون ولي أمر

أشار متحدث مصلحة الأحوال المدنية أن المرأة التي يبلغ عمرها 18 عام وتحمل هوية وطنية تستطيع أن تغير اسمها دون الاستعانة بولي الأمر ويأتي ذلك وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الأحوال المدنية، أما بالنسبة للفتيات دون 18 عام يتم تغيير الاسم بشرط تقديم موافقة مكتوبة من الوالدين أو تفويض مكتوب من أحد الوالدين للآخر، صرح أيضا أن تغيير الاسم بإضافة «آل» أو «بن» أو حذف إحداهما يتطلب مراجعة جميع أفراد العائلة، يتطلب تغيير الاسم للمرة الثانية مجموعة من الإجراءات المشددة حيث يشترط تقديم أسباب للتغيير والبحث عن مدى صحتها.

الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم في الأحوال المدنية

يتم تقديم بعض الأوراق في مصلحة الأحوال المدنية السعودية لتغيير الاسم من أهمها:

شهادة ميلاد مميكنة للشخص الراغب في التغيير.

صحيفة الأحوال الجنائية لتحديد وجود سابقة جنائية من عدمها.

صحيفة الأحوال الجنائية لتحديد وجود سابقة جنائية من عدمها. شهادة ميلاد مميكنة لكل من الأب والأم، وفي حالة الزواج لابد من تقديم وثيقة الزواج.

شهادة التجنيد والتي توضح موقف المواطن من أدائه للخدمة العسكرية أو حصوله على الإعفاء منها.

تقرير مرفق به الاسم السابق والاسم الجديد الذي يرغب به مع توضيح سبب الرغبة في تغيير الاسم.

قيد عائلي يوضح عدم وجود شقيق يحمل ذلك

الاسم الجديد وإلا سيتم رفض الطلب.

استعلام للميلاد والوفاة من السجل المدني.

خطوات تغيير الاسم في الأحوال المدنية