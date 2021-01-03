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عمر شويل - جدة مواعيد صرف رواتب الموظفين، يقوم أصحاب جميع القطاعات الخاصة والحكومية في نهاية الشهر الميلادي بتوفير رواتب الموظفين سواء كانت تلك القطاعات عسكرية أو حكومية أو مدنية، أو طبية أو خاصة، وتختلف تلك المجالات عن بعضها البعض من حيث العمل، حيث أن القطاع الحكومي له يوم محدد في الشهر يقوم بصرف رواتب الموظفين فيه، لذا يقوم جميع الموظفين والقطاعات الحكومية بالبحث عن مواعيد صرف الرواتب الشهرية للعام الجديد ٢٠٢١ ويتم البحث حاليا عن رواتب شهر يناير ٢٠٢١ من السنة الميلادية الجديدة، أما الشهر المقابل له في السنة الهجرية فهو شهر جمادى الأول ١٤٤٢، حتي يتمكن الجميع من صرف الرواتب حتى يتمكنوا من شراء المستلزمات الخاصة بالأسرة وحاجات المنزل، ومن المؤكد أن الرواتب يتم صرفها في نهاية كل شهر ميلادي، أما في هذا الشهر سوف يتم صرف رواتب الموظفين في يوم ٢٧ من يناير الجاري الموافق يوم ١٤ من جمادى الآخر، وتسعى الحكومة السعودية جاهدة حتى توفر الرواتب للموظفين في المواعيد المحددة لها.

مواعيد نزول رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية

يكون نزول وتوفير رواتب الموظفين دائما في أواخر الشهر الميلادي، ودائما ما تسعى الحكومة من توفير الرواتب للموظفين قبل انتهاء الشهر، أما إذا صادف يوم نزول الراتب يوم جمعة وتقوم الحكومة بتوفير الراتب يوم الخميس السابق ليوم الجمعة، أما إذا كان موعد نزول الراتب يوم السبت فيتم تأجيل ليوم الأحد التالي له، ويتم توفير فواتير الماء والكهرباء للمواطنين قبل نزول الرواتب حتى لا يصبح عبء على المواطين، لذا تسعى دائما الحكومة من توفير الراحلة وإزالة الكاهل عن أكتاف المواطنين وتخفيف الضغط عنهم حتى يتمكن الموظف من الحصول على راتبه في الميعاد المحدد له حسب مخطط المملكة.

مواعيد صرف رواتب الموظفين

كثيرًا ما تهتم حكومة المملكة العربية السعودية الفئات المعدمة والفقيرة التي تصرف معاشات الضمان الاجتماعي وتعتمد عليه بشكل ملحوظ، لذا فإنها تعمل على توفير الرواتب والمعاشات في مواعيد خاصة وهو في منتصف الشهر الهجري أواخر الشهر الميلادي، وأما راتب شهر يناير لمعاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المقطوعة سوف يتم صرفها في الأول من شهر جمادى الآخر وسوف يوافق يوم ١٤ يناير الجاري.