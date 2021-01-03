نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر تجيب عن تمديد التأشيرة تلقائيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد التأشيرة تلقائيًا على منصة أبشر، تتلقى منصة أبشر الإلكترونية العديد من التساؤلات من فترة لأخرى عن العديد من القرارات التي تضعها الحكومة والوزارات السعودية، ومن تلك التساؤلات التي تتكرر باستمرار هي إمكانية تجديد التأشيرة بشكل تلقائي، وترد منصة أبشر على التساؤلات بشكل دائم لخدمة المواطنين من خلال موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ترد المنصة على أبرز التساؤلات الموجهة إليها عن التأشيرة.

هل يتم تجديد التأشيرة تلقائيًا؟

ردت منصة أبشر وأوضحت أن التأشيرة لا يتم تمديدها بشكل تلقائي بل تحتاج من صاحب التأشيرة تجديدها من خلال منصة أبشر.

خطوات تعريف فرد الأسرة ببطاقة الهوية

وجاءت أحد التساؤلات عن الرغبة في إضافة فرد أسرة على بطاقة الهوية، ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر الإلكترونية، ومن ثم اختيار جزء خدمات أفراد الأسرة ومنها اختيار خدمات تعريف فرد الأسرة، ويتم بعد ذلك رفع صورة الفرد الجديد المراد تعريفه في النظام، ومن ثم تحديد موعد إصدار بطاقة هوية للفرد الجديد.

طريقة سداد رسوم تجديد جواز السفر

حيث كان هناك تساؤل عن كيفية سداد الرسوم المطلوبة لتجديد جواز السفر، وقامت المنصة بالرد على ذلك من خلال البنك والحساب البنكي للفرد وقسم المدفوعات الحكومية ويتم إنجاز ذلك من خلال منصة أبشر.

إسقاط سائق من الهوية

حيث عرض أحد الأشخاص تسائله عن خروج السائق الخاص به وعدم عودته، ويريد الشخص الآن إسقاط السائق، ويتم ذلك بعد انتهاء تأشيرة السائق بمدة شهرين، أو من خلال إرسال طلب منصة أبشر كالتالي: اختيار خدماتي ومنها خدمات ومن ثم اختيار الخدمات العام والضغط على الرسائل والطلبات ومنها المديرية العامة للجوازات.

كيفية حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية

فتح الحساب الشخصي على منصة أبشر واختيار خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، واختيار خدماتي ثم خدمات ثم اختيار الأحوال المدنية ثم طلب وثيقة بدل فاقد.